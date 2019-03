Time : 2 mn 51 / [A]

Les animations hypnotiques et envoûtantes d’Andreas Wannerstedt

Andreas Wannerstedt est un designer graphiste de mouvement basé à Stockholm, en Suède. Il est à l’origine de ces petites animations perpétuelles baptisées « Oddly Satisfying » et « Pendulums », qui nous hypnotisent et nous réconfortent à la fois.

Comme le titre le suggère, la géométrie dynamique est censée susciter une sorte de satisfaction étrange, ce qu’Andreas appelle, « Ce sentiment inexplicable que nous connaissons tous ».

En effet, ces animations sont gratifiantes et témoignent de la fascination d’Internet pour les « Autonomous Sensory Meridian Response », ou ASMR : des graphiques en boucle qui apaisent la psyché du spectateur alors qu’il consomme sans cesse des contenus numériques.

Ses conceptions et animations 2D et 3D ont récemment suscité un intérêt pour des clients comme : Adidas, Ikea, Coca-Cola, Hitachi, Spotify, Red Bull et bien d’autres.

Source :

https://vimeo.com/wannerstedt

https://www.andreaswannerstedt.se/

https://andreaswannerstedt.se/pendulums

Vidéo :

[A] 3D Art : Animated Pendulums Hypnotic | Animation de Pendule Hypnotique – Mr Aphadolie

[1] One In Rotation – Andreas Wannerstedt / Vimeo

[2] The Pendulum Transfer – Andreas Wannerstedt / Vimeo

[3] The Pendulum Runway – Andreas Wannerstedt / Vimeo

[4] Pendulum – Andreas Wannerstedt / Vimeo

[5] Close Call – Andreas Wannerstedt / Vimeo

[6] Pendulum vs Trammel of Archimedes – Andreas Wannerstedt / Vimeo

[7] The Cradle – Andreas Wannerstedt / Vimeo

[8] Synchronized – Andreas Wannerstedt / Vimeo

[9] Pendulum vs Marble – Andreas Wannerstedt / Vimeo