Russie : un astéroïde équivalent à 10 fois la bombe d’Hiroshima s’est désintégré au-dessus de la province du Kamchatka [Vidéos]

En décembre dernier, une météorite d’une puissance exceptionnelle s’est écrasée sur la Terre. Il aura fallu attendre que l’armée américaine transmette ses mesures à la NASA pour obtenir un bilan définitif sur la puissance de l’astéroïde.

Équivalent à 173 kilotonnes de TNT

La boule de feu s’est écrasée dans une zone reculée de la province du Kamchatka en Russie le 18 décembre dernier. Il s’agit tout simplement de l’astéroïde le plus puissant depuis six ans. En 2013, une météorite d’une puissance phénoménale équivalente à 30 fois la bombe d’Hiroshima (500 kilotonnes de TNT) avait percuté la Terre – une nouvelle fois en Russie – où la population avait largement vu la boule de feu traverser l’atmosphère.

Météore de Tche­lia­binsk.

Le 15 février 2013, cette boule de feu avait traversé le ciel du sud de l’Oural, avant de se fragmenter dans l’atmosphère, libérant 440 kilotonnes d’énergie et créant une violente onde de choc. C’est à ce jour l’explosion de météore la plus puissante jamais enregistrée par le JPL. À se demander s’il est vraiment possible de prévoir les trajectoires de météores pour s’en protéger…

Il aura donc fallu attendre un rapport de l’armée américaine pour comprendre la puissance phénoménale de l’astéroïde du mois de décembre dernier. Celle-ci s’est pressée de communiquer ces résultats auprès de la NASA qui elle-même n’avait pas enregistré la force de la météorite . Selon un expert de la NASA interrogé par la BBC News, un tel événement n’arrivait que « deux à trois fois tous les 100 ans ». L’astéroïde de décembre serait le deuxième astéroïde le plus puissant des 30 dernières années.

Une vitesse de 116 000 km/h

Selon les données récoltées par la NASA, cette météorite ne ferait pas plus que quelques mètres de long, et sa vitesse au moment d’entrer dans l’atmosphère se situait autour des 116 000 km/h. Elle aurait finalement pris feu à 25 km au-dessus du sol pour finalement se désintégrer dans une région reculée à l’Est de la Russie, sur la péninsule du Kamchatka.

Revient régulièrement la question des dégâts que pourrait causer une météorite dans une zone peuplée. Le think thank spécialisé en astrophysique B612 se contente d’y répondre de la manière suivante : « Il est 100% certain que nous allons être touché, mais nous ne savons pas à 100% quand ».

La météorite de décembre a été enregistrée par un satellite japonais :

