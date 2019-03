Abraham Lincoln et l’abolition de l’esclavage : l’histoire d’un mythe et la fabrication d’un héros

Quasiment tout de monde connaît cette citation, sauf que…

Alors qu’Abraham Lincoln, seizième Président des États-Unis, est en ce moment en haut de l’affiche médiatique (transformé en chasseur de vampires et de zombies dans deux films hautement intellectuels / Film de 2012), intéressons-nous de plus près à son action politique qui l’a rendu si célèbre : l’abolition de l’esclavage.

Le nom de Lincoln est très souvent synonyme de grand homme, l’exemple parfait de l’humaniste convaincu, affirmant contre vents et marées le principe de l’égalité des races. Il est vrai qu’il est le premier homme politique américain à légiférer en affranchissant les esclaves du pays.

La vérité est-elle si prosaïque ? La réponse est bien sûr non !

« Je dirai donc que je ne suis pas ni n’ai jamais été pour l’égalité politique et sociale des noirs et des blancs, que je ne suis pas, ni n’ai jamais été, pour le fait d’avoir des électeurs ni des jurés noirs, ni pour le fait de les former à exercer ces fonctions, ni en faveur des mariages mixtes; et je dirai en plus de ceci, qu’il y a une différence physique entre la race blanche et la race noire qui interdira pour toujours aux deux races de vivre ensemble dans des conditions d’égalité sociale et politique. Et dans la mesure où ils ne peuvent pas vivre ensemble mais qu’ils coexistent, il faut qu’il y ait une position de supériorité et d’infériorité, et moi-même, autant que n’importe quel autre homme, je suis pour le fait que la position de supériorité soit attribuée à la race blanche. »

« I will say, then, that I am not nor have ever been in favor of bringing about in any way the social and political equality of the black and white races, that I am not, nor ever have been, in favor of making voters or jurors of negroes, nor of qualifying them to hold office, nor to intermarry with White people; and I will say in addition to this that there is a physical difference between the White and black races which will ever forbid the two races living together on terms of social and political equality. And inasmuch as they cannot so live, while they do remain together, there must be the position of superior and inferior, and I, as much as any other man, am in favor of having the superior position assigned to the White race. »

Ed. Library of America, 1989, Discours à Columbus, Ohio (1859), p. 33

Oui, vous ne rêvez pas, ce discours est bien prononcé par Abraham Lincoln en 1858, alors qu’il fait campagne pour les élections sénatoriales. Et il récidive 4 ans plus tard, en 1862, quelques jours à peine après avoir signé la proclamation d’émancipation des esclaves, avec un discours destiné à la communauté noire. En gros, leur dit-il, ce n’est pas parce que vous êtes maintenant affranchis que vous devez vous considérer comme les égaux des blancs ! Faut pas déconner, non plus…

Abraham Lincoln, seizième président des États-Unis

Mais alors, pourquoi, avec de telles convictions, s’être battu pour l’abolition de l’esclavage ?

Pour des raisons bassement politiques, évidemment…

Replaçons-nous dans le contexte de l’époque. La guerre de sécession fait rage depuis 1861. Cette guerre civile oppose l’Union, c’est à dire les États du Nord dirigés par Abraham Lincoln à la Confédération, nom donné aux 11 États du Sud dirigés par Davis Jefferson.

Or, la déclaration d’abolition de l’esclavage signée par Lincoln ne concerne que les États du Sud…

– Alors voilà… On va dire que l’esclavage est interdit.

– Quoi !? Mais non, t’es malade! Tu crois quand même pas que c’est moi qui vais faire ma vaisselle et cirer mes pompes !

– Ouais, t’as raison… Attend, j’ai une idée ! On va dire que l’esclavage est interdit, mais uniquement chez nos ennemis !

– Yeah, Lincoln ! T’es un génie, mec !

Sur plus de 3 millions d’esclaves que comptent les États-Unis, ce ne sont donc qu’à peine 200.000 d’entre eux qui recouvrent leur liberté… C’est mieux que rien, certes, mais avouez tout de même qu’on a vu politique plus ambitieuse ! On comprend mieux la célèbre formule répétée à l’envi par les détracteurs du Président : « Abraham Lincoln a émancipé tous les esclaves à l’exception de ceux qu’il pouvait libérer ! »

Loin d’être le héros humaniste décrit dans l’imagerie populaire – et dans la bouse cinématographique « Abraham Lincoln, Chasseur de Vampires », le Président américain est donc avant tout un fin stratège politique. Plus tard, afin de souder des États-Unis d’Amérique fragilisés par la sortie récente de la guerre civile, l’action de Lincoln est encensée et glorifiée. C’est bien connu, toute nation a besoin d’un héros.

La proclamation d’émancipation a été réalisée en deux étapes : un premier décret signé le 22 septembre 1862 qui déclare libre tout esclave libre habitant sur le territoire de la Confédération sudiste non contrôlée par l’Union (sic). Le deuxième décret, daté du 1er janvier 1863, liste quant à lui explicitement les territoires concernés.

Le 22 septembre 1862, Lincoln, qui sent que sa guerre d’invasion lui échappe, émet la Proclamation d’Émancipation. Un « coup de com » (comme on dirait de nos jours) de la part de celui qui, le 4 mars 1861, déclarait : « Je n’ai aucunement l’intention, ni directement ni indirectement, d’intervenir à propos de l’esclavage dans les États où il existe. ».

Lincoln, « Grand Émancipateur » des esclaves ?

Interrogé par un de ses ministres sur l’avenir des esclaves affranchis, il répondra en chantonnant un air alors à la mode : « Débrouille-toi, goinfre-toi ou meurs. »

Sa proclamation de 1862 n’est rien d’autre qu’un tour de passe-passe politique, une « mesure militaire » comme il le reconnaîtra cyniquement. « Qui que ce soit qui s’embarque dans une étude sur Lincoln doit d’abord mettre fin au mythe Lincoln. Les efforts qui sont faits pour briser la croûte qui entoure la légende Lincoln relèvent à la fois d’un travail formidable et intimidant. » (Robert W. Johannsen)

Extrait : « La désinformation autour d’Abraham Lincoln », Alain Sanders

La volonté première de Lincoln, dont il est coutume de dire qu’il a été le premier à lutter contre l’esclavagisme, était-elle réellement d’abolir ledit esclavage ?

Cette vision d’un Lincoln abolitionniste est une escroquerie absolue. Il a lui-même déclaré, en 1860, que s’il pouvait maintenir l’Union sans libérer un seul esclave il le ferait sans hésiter. Rappelons que la famille de Lincoln possédait des esclaves quand le général Lee et Jefferson Davis, le futur président de la Confédération, avaient depuis longtemps affranchi les leurs. Le prétexte abolitionniste n’a été excipé par Lincoln qu’en 1862 quand il s’est aperçu que ce prétexte « humanitaire » pouvait lui valoir la compréhension des Etats européens (notamment la France et l’Angleterre) dont les sentiments étaient plutôt pro-sudistes.

Extrait : « La désinformation autour de la guerre de Sécession », Alain Sanders

La « Boston Tea Party » a considérablement boosté la « Guerre de Sécession »

Après la guerre d’Indépendance, la ville continue à se développer comme port de commerce international, exportant du poisson, du sel et du tabac. Une charte lui octroie son autonomie municipale et au cours des années 1850, elle devient un des plus grands centres manufacturiers des États-Unis, grâce à la confection, l’industrie du cuir, la construction navale et la fabrication de machines. La guerre de Sécession dope sa production industrielle portée par le ravitaillement des troupes nordistes.

Le pouvoir dans la ville reste aux mains des riches familles dont la généalogie remonte aux premiers colons. Certaines sont surnommées les « brahmanes de Boston », en allusion au système des castes en Inde.

Statue de Lincoln / Lincoln Memorial /Washington, D.C

Lincoln a une statue gigantesque à son effigie à Washington. Et à Monroe, et à Richmond, on interdit de célébrer les soldats noirs vêtus de gris qui, au coude à coude avec les soldats blancs vêtus de gris, choisirent de se battre et de mourir pour Dixieland. Cherchez l’erreur…

« L’histoire est écrite par les vainqueurs »

Robert Brasillach (1909 – 1945), écrivain, journaliste et critique de cinéma français

