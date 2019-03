Phytophthora ramorum : voici le nom du champignon invasif qui menace les forêts françaises [Vidéo]

L’Anses a émis un bulletin d’alerte afin de surveiller la propagation du phytophthora ramorum.

Un champignon parasite mortel a été découvert pour la première fois en France en forêt. Pour en venir à bout, il a fallu raser les parcelles contaminées, en Bretagne.

Pour la première fois en France en forêt, un foyer d’un champignon mortel a été découvert en Bretagne sur des mélèzes du Japon. (©Alpsdake / Wikimedia commons)

Phytophthora ramorum. Si le nom de ce champignon ne vous dit rien, il est pourtant sous étroite surveillance du ministère de l’Agriculture. Et pour cause, un premier foyer de ce parasite mortel a été découvert en Bretagne sur des mélèzes du Japon, une espèce forestière importante en France. Pour éviter toute propagation, quelques 50 hectares d’arbres ont dû être abattus.

C’est l’Agence nationale de la sécurité sanitaire (Anses) qui a révélé ce qui constitue une première contamination en France d’espèces sauvages par ce champignon, dans un rapport publié fin février.

Saisie par la Direction générale de l’alimentation, l’Anses tire la sonnette d’alarme devant cette menace et émet des recommandations pour prévenir toute contamination, « surveiller sa propagation et éradiquer les foyers concernés ».

Responsable de la mort subite du chêne californien

Car l’agent phytopathogène Phytophthora ramorum, un pseudo-champignon, n’est pas à prendre à la légère. Aux Etats-Unis, à la fin des années 90, il a été responsable de la mort subite du chêne Californien, un épisode baptisé Sudden Oak Death.

En Europe, la présence du champignon est détectée en 2009, en Angleterre, où de nombreux foyers de contamination sont découverts. Sont particulièrement touchés des mélèzes du Japon. Fabien Caroulle, adjoint du chef du département de la santé des Forets (DSF) pour le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, explique : « Ils n’ont pas mesuré à temps l’ampleur des dégâts, avec pour conséquence une mortalité rapide des arbres, y compris adultes. 20 000 hectares de mélèzes ont été rasés à cause de la maladie. »

Traces de la mort subite du chêne en Oregon. (©USDA Forest Service, Region 6, State and Private Forestry, Forest Health Protection.)

Un premier foyer détecté en Bretagne

Depuis cet épisode, cet agent phytopathogène était surveillé par les autorités sanitaires. « Certains foyers ont été découverts en pépinières, mais il s’agissait d’individus isolés. », souligne Odile Colnard, chargée d’études forêt, bois, plans d’urgence du Bureau de la santé des végétaux au Ministère de l’Agriculture.

Dès lors, il était relativement simple de se débarrasser du parasite. Jusqu’à mai 2017, où le Phytophthora ramorum est découvert sur des mélèzes du Japon dans une forêt des Monts-d’Arrée, sur les communes d’Hanvec et Sizun, dans le Finistère.

Pour Fabien Caroulle, ce n’était pas une surprise, le secteur concerné étant relativement proche de la zone infectée en Angleterre. D’une manière générale, la vigilance était de rigueur sur la façade océanique, dont le climat peut favoriser la propagation de ce champignon.

Une seule solution : couper les arbres

Dans son rapport, l’Anses alerte du « risque important pour de nombreux végétaux d’ornement et forestiers (rhododendrons, viornes, mélèzes) ».

Les observations, menées par des agents de terrain, ont été renforcées, afin de pouvoir relever tout changement suspect dans le développement de l’arbre, que ce soit un « flétrissement du feuillage », « des coulures sur le tronc ». Ou encore des pertes d’aiguilles ou mortalités de rameaux, comme le précise l’Anses.

Flétrissure et dépérissement au sommet sur une plantule de sapin, dans l’Oregon. (©USDA Forest Service, Region 6, State and Private Forestry, Forest Health Protection)

En cas de détection, une seule solution à l’heure actuelle : l’éradication des foyers infectés. « En Bretagne, on a procédé à des coupes rases des parcelles infectées, avec nettoyage des engins et matériels utilisés. », précise Odile Colnard.

Bretagne, Jura, Limousin

L’Anses indique que « de nombreuses espèces forestières au-delà du mélèze pourraient être menacées lorsque les conditions climatiques sont favorables à son développement et où des densités importantes d’espèces vulnérables et capables de transmettre l’infection sont plantées (notamment mélèzes et châtaigniers) ».

Dans ces régions, il est recommandé « d’éviter la poursuite de la plantation des trois espèces de mélèze ».

Les zones sous « surveillance intensive » sont la Bretagne, mais aussi le Jura et le Limousin, où l’on retrouve particulièrement des mélèzes du Japon. Fabien Caroulle se veut rassurant : « Ce qui est rassurant, c’est qu’en France nous ne sommes pas aussi dépendants du mélèze du Japon qu’en Angleterre, et nous sommes en alerte, donc plus vigilants. La situation française est loin d’être aussi critique. »

D’autres espèces menacées ?

Pour prévenir l’introduction de ce champignon, l’Agence de santé recommande le renforcement des contrôles des pépinières ornementales et des jardineries. Contrôlées une fois par an, les pépinières et jardinières des régions à risque bénéficieront d’une « inspection supplémentaire », indique Odile Colnard.

L’Anses recommande également « la nécessité de mettre en place une information vis-à-vis des propriétaires de parcs et jardins ».

