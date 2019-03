« Il risque d’y avoir des morts » : des soldats de Sentinelle s’inquiètent de leur implication dans les prochaines mobilisations des Gilets Jaunes [Vidéos]

Time : 6 mn 18 / [1]

« Il risque d’y avoir des morts »

Des soldats de Sentinelle s’inquiètent de leur implication dans les prochaines mobilisations des Gilets Jaunes

« On ne sait pas faire du maintien de l’ordre » : des soldats de Sentinelle s’inquiètent de leur implication dans les prochaines mobilisations des Gilets Jaunes.

Des soldats ont accepté de témoigner sur Franceinfo, sous couvert d’anonymat, à propos de leur mobilisation dans le cadre des prochaines manifestations des Gilets Jaunes. Une mauvaise idée qui pourrait se révéler dangereuse, selon eux.

« On n’a rien à faire dans ces histoires de Gilets Jaunes. », dénonce ce soldat, qui fait partie d’une patrouille Sentinelle depuis 14 mois. Il témoigne sur Franceinfo de manière anonyme, vendredi 23 mars. À la veille d’une nouvelle manifestation des Gilets Jaunes, l’annonce du gouvernement d’impliquer les soldats de l’opération Sentinelle continue de faire des remous.

« Les mecs de Sentinelle, ce sont tous des militaires, on ne sait pas faire du maintien de l’ordre. », explique le militaire. Lui et ses collègues seront appelés à renforcer la sécurité de certains monuments, mais aussi du quartier de l’Élysée, en garde statique. Hors de question en revanche d’intervenir dans le maintien de l’ordre, comme les policiers et les gendarmes. Mais dans les régiments, ils sont beaucoup à se poser la même question : comment réagir si des émeutiers les attaquent ?

« On n’a pas le matériel nécessaire, parce qu’on n’a que des matraques télescopiques et des petites gazeuses à main, comme les filles ont dans leur sac. Après, c’est directement le fusil d’assaut. », un militaire à Franceinfo.

« On a en permanence le gilet pare-balles sur nous et le fusil d’assaut. On n’a pas le matériel de protection que vont avoir les CRS, on n’a pas les protège-jambes, on n’a pas toute l’espèce de carapace qu’ils ont sur eux. », explique le soldat.

La mesure du gouvernement inquiète et provoque beaucoup d’interrogations et d’incompréhension. « Si on se fait caillasser, soit on rentre dans le bâtiment pour se mettre à l’abri, soit on ne peut pas se mettre à l’abri pour X raison. La seule réponse qu’on pourra avoir à ce moment-là, c’est peut-être un coup de gazeuse au début ou un coup de matraque télescopique, mais après s’il y a trop de monde, oui, malheureusement il risque d’y avoir des morts. »

« L’ennemi ne peut pas être la population »

Un dérapage dramatique, c’est ce qui inquiète aussi cet autre soldat, qui refuse de pointer son arme sur le peuple français : « C’est absurde, c’est du n’importe quoi. On n’est pas préparé à ça. Nous, en termes techniques, on lutte contre un ennemi. Et l’ennemi ne peut pas être la population, ce n’est pas possible. C’est la situation dans laquelle on essaie de mettre les militaires aujourd’hui. »

Une situation d’autant plus difficile à gérer que beaucoup de soldats éprouveraient une certaine sympathie à l’égard des Gilets Jaunes, selon ce cadre de l’armée, qui dénonce une instrumentalisation politique : « Ils ne savent plus quoi faire, ils ne savent plus comment gérer, ils n’ont pas pris encore la mesure de ce mouvement. »

« L’armée, au niveau du gouvernement, ça reste le petit joker. On le sort quand on en a besoin. », un militaire à Franceinfo.

« Là, il y a un gros problème, on va mettre l’armée et comme ça on va voir ce que ça donne et nous on reste tranquillement où on est. », poursuit le militaire. « Au niveau des états-majors, ça bouillonne pas mal, les juristes sont dessus pour revoir les règles d’engagement, parce que là aussi, il ne faut pas faire d’erreur. »

L’état-major a bien tenté de rassurer : Non les soldats ne seront pas en contact direct avec les manifestants. Mais impossible à prédire, tant le parcours des Gilets Jaunes reste imprévisible. Dans ce cas, les troupes pourraient être désengagées ou protégées par les forces de l’ordre. « Une réponse bien trop flou. », condamnent les militaires.

