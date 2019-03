Résumé SOTT – Février 2019 : Changements Météorologiques Extrêmes [Vidéo]

Âmes sensibles et mineurs s’abstenir

Conditions météorologiques extrêmes

Février a été un autre mois d’événements météorologiques extrêmes importants. Plus de « records » d’inondations, de froid et de chutes de neige… et quelques épisodes de chaleur record dus au changement du courant-jet qui crée des poches d’air chaud dans des zones localisées. Mais elles n’ont que peu d’impact si on les compare à la baisse des températures dans le monde, en particulier dans l’hémisphère Nord.

Bien sûr, les médias de masse se sont concentrés sur les quelques épisodes de chaleur record de ce mois-ci et les ont amplifiés pour détourner l’attention du public de ce qui compte – le début possible d’une ère glaciaire en raison du minimum solaire ; cela a déjà des conséquences désastreuses dans la vie quotidienne de millions de gens.

Des millions de personnes ont été touchées par des pluies et des inondations record. Les événements les plus dévastateurs ont eu lieu au Moyen-Orient ; l’Irak, l’Iran, l’Arabie saoudite, le Pakistan et la Jordanie ont été surpris par des eaux déchaînées.

Pendant ce temps, une crue soudaine sans précédent a submergé le désert d’Atacama, l’endroit le plus sec du monde , au Chili.

Encore une fois, le froid et la neige ont continué à battre des records ; le chaos et les pannes de courant ont frappé la République Tchèque, des dizaines de vols ont été annulés au Cachemire, des chutes de neige record ont bloquées des routes au Pakistan, et Moscou a gelé.

Les États-Unis ont connu le pire du froid ce mois-ci, avec de fortes chutes de neige à Seattle, des températures inhabituelles au Nouveau-Mexique et à Las Vegas, et un cyclone de type « bombe » qui a frappé les États de l’Est laissant 550 000 personnes sans électricité.

Certaines stations de ski étasuniennes qui étaient en pleine activité le mois dernier grâce à la neige abondante ont dû fermer en février parce qu’il y avait trop de neige ! La Californie a souffert de certaines des conditions météorologiques les plus extrêmes au cours des deux dernières années, des sécheresses jusqu’aux incendies de forêt en passant par des chutes de neige record.

Les boules de feu ont également fait parler d’elle ce mois-ci (comme d’habitude !), à commencer par une météorite à Cuba qui a déconcerté des centaines de personnes avec un boom puissant qui a brisé des vitres… très similaire à ce qui s’est passé à Tchéliabinsk il y a 6 ans dans le même mois… un autre signe ? Ce bolide a également été aperçu au-dessus de la Floride.

Au fur et à mesure que la Terre s’ouvre lentement, d’autres dolines ont été signalées dans le monde, la Turquie et l’Indonésie étant particulièrement durement touchées.

Un tremblement de terre de 5.5 à Hokkaido et un autre de 7.7 à la frontière Péruano-équatorienne ont provoqué des glissements de terrain et endommagé des infrastructures, en plus d’un ensemble inhabituel de tremblements de terre de faible magnitude autour de la Ceinture de Feu.

Enfin et surtout, les récoltes et le bétail ont continué de payer le prix des conditions climatiques extrêmes ce mois-ci.

