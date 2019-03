USA | Texas : Le Pentagone débloque 1 milliard de dollars pour le mur de Trump [Vidéos]

Pour illustration

L’annonce de ce transfert d’argent intervient un mois et demi après que Donald Trump a décrété « l’urgence nationale » pour construire un mur à la frontière avec le Mexique afin de lutter contre une « invasion » de migrants en situation illégale

Un milliard de dollars. C’est la somme que le Pentagone a débloquée pour financer la construction d’une section du mur voulu par Donald Trump le long de la frontière américano-mexicaine, suscitant l’ire des parlementaires démocrates.

Où pourrait être construite cette section de mur ?

Le ministère de la Sécurité intérieure (DHS) a demandé au Pentagone de construire un mur de 91 km de long dans la région d’El Paso (Texas), au sud-ouest des États-Unis. Le corps du génie de l’armée de Terre « est autorisé à se coordonner directement avec le DHS et les gardes-frontières pour entreprendre la planification et la mise en œuvre de ce projet à hauteur d’un milliard de dollars. », a indiqué Patrick Shanahan, le ministre de la Défense par intérim, dans un communiqué publié à une heure tardive, quelques heures seulement avant qu’il ne s’adresse au Congrès pour défendre le projet de budget du Pentagone.

Le secteur de la patrouille frontalière d’El Paso lance la construction du mur de Trump à la frontière

Pourquoi le Pentagone accorde-t-il une telle enveloppe ?

Le Pentagone justifie cette dépense par la loi fédérale. Un paragraphe de l’article 10 du Code des États-Unis « autorise le ministère de la Défense à construire des routes et des barrières et à installer des éclairages pour empêcher (…) le trafic de drogue transfrontalier ». « Par conséquent, j’ai décidé d’entreprendre (…) la construction d’un mur de 91 km de long et de 5,5 m de haut, de construire et de réparer les routes et d’installer des éclairages comme requis. » par le DHS, précise Patrick Shanahan dans ce même communiqué.

D’où vient cette idée ?

Déterminé à financer son mur transfrontalier, Donald Trump avait demandé au Congrès, dans le cadre de la loi de financement, de lui octroyer une enveloppe de 5,7 milliards de dollars de budget. En face, les parlementaires lui ont seulement accordé un quart de cette somme, soit 1,4 milliard de dollars. Frustré, le président a, en réaction, déclenché le 15 février une procédure d’«urgence nationale» qui lui permet de contourner les parlementaires et de débloquer plus de huit milliards de dollars de financements. C’est-à-dire des fonds fédéraux, notamment destinés au Pentagone.

Photo prise le 19 mars 2019 à la frontière américano-mexicaine à Anapra, au Nouveau-Mexique, sous la pleine lune. Paul Ratje/ AFP

Quelles réactions suscitent cette décision ?

Le déclenchement d’une procédure d’« urgence nationale » avait déjà indigné les démocrates et des élus de son camp, qui estimaient que le républicain outrepassait les pouvoirs présidentiels et créait un dangereux précédent. Le Sénat avait d’ailleurs adopté une résolution pour annuler cette mesure exceptionnelle mais Trump y avait mis son veto. Sans surprise, l’annonce du Pentagone a provoqué les mêmes réactions. Les démocrates du Sénat se sont immédiatement opposés à ce transfert d’argent, selon CNN, rapportant que le Pentagone n’avait pas demandé la permission des comités de la défense du Congrès et qu’il « violait les dispositions du crédit de défense lui-même ». « Par conséquent, nous sommes sérieusement préoccupés par le fait que le ministère ait permis une telle ingérence politique et que de tels projets passent avant des problèmes aussi importants que ceux auxquels nos militaires sont confrontés. », ont écrit les sénateurs.

Time : 1 mn 33 [Vostvfr] / [1]

Time : 4 mn 34 / [Vostvfr] / [2]

San Diego, (Californie, Etats-Unis), le 13 mars 2018. Le président américain, Donald Trump, devant des prototypes du mur frontalier entre Etats-Unis et Mexique. AFP/Mandel Ngan

