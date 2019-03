Mégalodon : superprédateur géant aux dents acérées [Vidéos]

Il y a environ 28 millions d’années, le mégalodon se trouvait dans les océans du globe. Ce requin géant est considéré comme l’un des plus grands et puissants prédateurs de l’histoire des vertébrés. National Geographic nous en dit plus durant cette vidéo.

Time : 1 mn 43 / [1]

Le mégalodon, ce superprédateur géant aux dents acérées

Pour illustration

Avec une taille allant de 15 à 20 mètres, le mégalodon est sans conteste un prédateur impressionnant. Ce poisson cartilagineux est principalement connu grâce à quelques vertèbres mais surtout de gigantesques dents, qui sont les seuls vestiges ayant survécu à l’épreuve du temps.

Les plus grandes retrouvées mesurent environ 20 cm et occupaient le pourtour d’une mâchoire assez puissante pour engloutir n’importe quel animal marin du Mésozoïque. Bien que ce requin géant soit considéré comme disparu depuis 1,5 million d’années, il semblerait que l’on ait découvert des dents non fossilisées pouvant lui appartenir, datant de 5.000 à 14.000 ans.

Les explorateurs, aventuriers, scientifiques, chercheurs, photographes, mais aussi les réalisateurs ou documentaristes de la National Geographic Society sillonnent inlassablement le globe.

Leur but :

Vous faire comprendre le monde, vous surprendre, vous émerveiller, vous divertir avec les plus grands documentaires.

© National Geographic

Time : 10 mn 56 / [2]

Time : 49 mn 54 / [3]

Vue d’artiste d’un Mégalodon Photo : Pour illustration

Source :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mégalodon

https://www.futura-sciences.com/planete/videos/megalodon-ce-superpredateur-geant-dents-acerees-3175/

Article :

National Geographic / Futura Sciences

Vidéo :

[1] La machoire du Megalodon – Nat Geo France / YouTube

[2] Et si les requins Mégalodon ne s’étaient jamais éteints ? SYMPA / YouTube

[3] Le Megalodon ancêtre du Requin Blanc DOCUMENTAIRE – Luc Documentaire / YouTube