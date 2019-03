Nouveau niveau d’interconnexion : les médias sociaux synchronisent l’humanité comme un battement de cœur

La synchronicité est un aspect inévitable de l’activité humaine, qu’elle soit commerciale ou sociale. Il existe des modèles qui manifestent une synchronicité dans nos activités.

Nous sommes tous connectés. Littéralement ! Autant que cela ressemble à une sagesse spirituelle à vivre, nous sommes tous psychophysiquement connectés. Nous sommes reliés par nos interactions, à travers les lois de la société, à travers la chimie que nous insérons dans nos corps, les événements géologiques, les modèles de pensée, les besoins primaires et la nature de qui nous sommes.

Et pas seulement cela, nos activités de connexion imitent les processus biologiques qui nous maintiennent en vie, nos cycles circadiens sont synchronisés avec la rotation de la planète, notre humeur est fortement influencée par la météorologie.

Tout est lié à tout le reste !

Ajoutez l’élément des smartphones et d’Internet à cela et vous ne pouvez que penser que nous sommes tous comme un organisme géant.

Les plateformes de médias sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat fournissent au monde une masse d’informations provenant de la vie des gens partout dans le monde.

Twitter est peut-être la meilleure plate-forme pour tracer les modèles de synchrony dans les médias sociaux. Il est absolument remarquable combien un tweet de 140 caractères limité est capable de réaliser en termes de publication d’informations sur une plate-forme mondiale.

Il existe des sujets de tendance et des campagnes générées par Twitter auxquelles les gens peuvent exprimer leurs opinions.

En plus de cela, Twitter est une excellente plate-forme pour un débat sur une question concernant un groupe de personnes. Les modèles de synchronicité peuvent être tracés par une observation de toutes ces activités quotidiennes sur une échelle d’une certaine zone géographique, comme une ville ou un pays ou même le monde.

Dans un article publié par Journal of the Royal Society Interface , les chercheurs du New England Complex Systems Institute (NECSI) ont observé un nouveau modèle d’activité synchronisée : un pic simultané de l’activité de Twitter s’étendant sur la moitié de la planète, d’Europe et d’Afrique à Asie et Océanie.

Les chercheurs de NECSI ont observé plus de 500 millions de tweets pour recueillir les synchronisations créées par la routine de chacun.

Crédit : NECSI

Dans le cas des tweets d’une seule ville, l’activité humaine se présente comme un battement de cœur avec le premier pic fort d’activité qui se produit lorsque les gens commencent leur travail au centre-ville.

Un pic secondaire de l’activité témoigne des heures de travail postérieures. Et le pic final mais bas est observé lorsque les gens sont censés prendre leur retraite pour la nuit.

Le NECSI a continué à examiner ces modèles quotidiens pendant une période d’un an. L’étude a montré que ces modèles suivent le programme de travail des personnes plutôt que les cycles naturels du jour et de la nuit.

Le NECSI a étudié les tweets de 52 régions métropolitaines partout dans le monde . Bien que le modèle de battement de cœur reste le même dans presque toutes ces zones, la densité des pics semble avoir changé en termes de taille et de durée.

Il ne semble pas surprenant que les villes de la même longitude et du même fuseau horaire aient tendance à avoir des modèles similaires.

La synchronicité dans les activités quotidiennes des personnes est observée dans le monde entier, et surtout dans la masse continentale eurasienne.

Ce niveau de synchrone révèle une interconnexion complexe dans le monde d’aujourd’hui. Cependant, cette interconnexion est principalement au niveau mental.

Nous partageons des idées et des informations, oui, nous avons même des émoticônes pour donner un aperçu de nos émotions, mais personne ne sait vraiment comment nous nous sentons vraiment.

Parler avec quelqu’un en personne est le contraire. Ils peuvent ne pas partager beaucoup, mais vous sentez ce qu’ils ressentent. Vous connaissez la profondeur des choses qu’ils parlent.

Un nouveau niveau d’interconnexion dans un monde de plus en plus complexe.

Serons-nous en mesure de créer un système où nous avons une telle interconnexion, mais à un niveau plus émotionnel ? Comment ressemblerait ce système ? Qu’en pensez-vous ?

Article :

Lifecoachcode / vu sur : Rustyjames