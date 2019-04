Malaisie | Massive Waterspout : Une immense trombe marine frôle la ville côtière de Penang [Vidéos]

Time : 1 mn 29 / [1]

Une immense trombe marine frôle une ville côtière

Trombe marine devant la ville de Penang (Malaisie) lundi 1er avril 2019

Le phénomène imprévisible peut se produire quand de l’air froid passe au-dessus d’une zone d’eau chaude.

Une impressionnante trombe marine s’est formée ce lundi au large de Penang, en Malaisie. L’île venait d’essuyer un orage particulièrement intense. Peu avant midi, des habitants ont vu s’élever au loin une immense colonne d’eau au-dessus de la mer d’Andaman, rapporte Ouest France.

Penang a été le théâtre d’une trombe marine ce lundi 1er avril. | Infographie Ouest-France

Plusieurs maisons endommagées

Une réaction normale pour cet impressionnant phénomène : pour se former, la trombe marine a besoin de la rencontre entre une zone d’air très froid et une eau très chaude. La tornade est finalement restée active près de 40 minutes , selon les résidents.

Les médias locaux ont eux rapporté des vents à 120 km/h, accompagnant la trombe marine, et qui aurait partiellement détruit une quinzaine d’habitations. Une autre trombe marine s’était déjà formée sur l’île de Penang en 2017.

Plusieurs personnes ont filmé le phénomène météorologique et l’ont partagé sur les réseaux sociaux. On y voit une tornade d’eau se déplacer rapidement vers la côte et les gratte-ciel… avant de disparaître en touchant la terre ferme.

