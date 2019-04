Résumé SOTT – Mars 2019 : Changements Météorologiques Extrêmes [Vidéo]

Time : 23 mn 28 [Vostvfr] / [1]

Conditions météorologiques extrêmes

Mars 2019 a été un autre mois d’importants phénomènes météorologiques extrêmes, avec des inondations, des tempêtes de grêle, des chutes de neige et des incendies record – sur tous les continents, quelle que soit la saison.

Alors que les médias insistent sur l’affirmation pseudo-scientifique selon laquelle le changement climatique est dû à l’homme et dont les effets ne devraient concerner que les générations futures, le climat est en train de changer – et, en plus d’atténuer certains de ses effets, les gouvernements ne peuvent rien empêcher ce changement de se produire.

Parmi les « événements marquants » de mars, il y a eu des inondations catastrophiques dans le Midwest américain après qu’un « ouragan d’hiver » a inondé une grande partie des États-Unis de neige et de pluie. Le Nebraska a été particulièrement touché, les deux tiers de l’État devenant une mer intérieure . L’un des multiples cyclones puissants qui se sont produits dans l’hémisphère sud le mois dernier, l’un d’entre eux a provoqué des inondations sans précédent dans le sud-est de l’Afrique et fait 1 000 morts.

D’énormes tornades de poussière, « snownados » (tornade de neige), « thundersnow » et déluges de grêle et de pluie se produisent maintenant avec une telle régularité qu’ils sont pratiquement « normaux ».

Il en va de même pour les événements spectaculaires de météorites.

Tout cela, et plus encore, dans le SOTT Earth Changes Summary de ce mois-ci…

