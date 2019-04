Des soldats des forces spéciales russes utiliseraient la parapsychologie comme technique militaire

Army Collection

Le journal officiel du ministère de la Défense « Army Collection » a publié un article sur l’existence d’éléments de parapsychologie dans les techniques militaires russes, qui permettent de pénétrer dans les pensées de l’ennemi et de pirater des programmes informatiques.

Pirater un ordinateur avec une pensée

L’article « Super-soldat pour les guerres à venir » du colonel de réserve Nikolai Poroskov dans le numéro de février 2019 décrit certaines méthodes de parapsychologie que les forces spéciales Russes ont utilisée en Tchétchénie.

« Le commandement souhaitait savoir comment « capter » des informations : Découvrir les plans de l’ennemi, la composition des forces et des moyens en jeu. <…> Une personne utilisant la technologie de métacontact peut mener, par exemple, un interrogatoire non verbal. Il « lit » à travers un soldat ennemi capturé : Quel genre de personne il est, ses points faibles et ses points forts, s’il est potentiellement retournable. La fiabilité de l’interrogatoire est de quasiment 100%, il est impossible de « sortir » de l’interrogatoire sans des techniques spéciales qui ne sont enseignées qu’aux soldats des forces spéciales susceptibles d’être capturés par l’ennemi, aux plus hautes personnalités du pays et aux dirigeants de grandes groupes industriels et bancaires afin de préserver les secrets d’État ou commerciaux ».

Selon le colonel Poroskov, ces techniques aident les militaires à maîtriser les langues étrangères, à les utiliser en situations de combat et à découvrir les embuscades, caches et entrepôts de l’ennemi. Les spécialistes Russes ont appris la télépathie en travaillant avec les dauphins , affirme-t-il. « Ils ont donné mentalement aux animaux des ordres qui ont été exécutés. La technique s’est avérée applicable aux humains. De plus, la méthode est également applicable sur le matériel : Avec un effort de concentration il est possible par exemple, de faire « planter » des programmes informatiques, brûler des composants électroniques, écouter une conversation ou interrompre des programmes de télévision et de radio, lire des documents se trouvant dans un coffre-fort, même s’ils sont dans une langue étrangère inconnue, identifier des membres de réseau terroriste et des candidats potentiels pour des groupes terroristes. »

Sans justification scientifique

En évaluant le contenu de la publication dans la publication officielle du ministère de la Défense, le responsable du département analytique du magazine « Soldats de Russie », Anatoly Matviychuk, a déclaré que la parapsychologie de combat « n’est pas un fantasme » et qu’elle « est en cours de développement ».

« La parapsychologie de combat est une réalité, elle a connu un grand développement dans les années 1960-1980. Cette technique a été mise au point par l’Académie soviétique des sciences dans le but de découvrir les capacités paranormales d’une personne. Un groupe de spécialistes travaillait sous la direction de l’état-major général des forces armées de l’URSS. Les travaux de cette époque se poursuivent toujours et ont été mis en application dans des points chauds, en Afghanistan et au Vietnam. », a déclaré Matviychuk.

Cependant, le président de la commission de lutte contre la pseudoscience au Présidium de l’Académie des sciences de Russie, Eugène Alexandrov, a déclaré que « la parapsychologie de combat » est une invention reconnue comme pseudo-scientifique.

« De tels travaux [décrivant la parapsychologie militaire] ont réellement existé et ont été développés mais classés. Maintenant, ils ressortent mais, comme dans de nombreux autres pays, de telles études sont reconnues comme pseudoscientifiques, tout cela est un non-sens total. Il n’existe aucune parapsychologie, c’est un conte de fées. Toutes les discussions sur la transmission de la pensée à distance n’ont pas de fondement scientifique, il n’y a pas un seul cas enregistré, c’est tout simplement impossible. C’est un moyen de dépenser les fonds du budget de l’État. En Russie, cela a pris fin au début des années 2000, lorsque l’unité militaire n ° 10003 a été dissoute, y compris l’étude de tels phénomènes pseudoscientifiques à usage militaire. », a déclaré Alexandrov.

« Pertinence, exactitude, nouveauté »

Le rédacteur en chef de la collection Army, Vladlen Prilutsky, a déclaré que les règles relatives au choix des publications du magazine étaient énumérées dans chaque numéro de la publication. Le Compendium de l’Armée publie des articles de recherche, d’information et de discussion sur des sujets militaires traitant de la construction militaire et de la sécurité militaire de l’État.

« Les principales exigences concernant le matériel soumis aux rédacteurs de la revue pour publication sont : La pertinence, l’analyse des problèmes existants de théorie et de pratique militaires et les moyens de les résoudre, la validité et l’exactitude des calculs, la nouveauté des méthodes proposées pour améliorer l’utilisation des armes et des forces spéciales, les développements pratiques des propositions pour la construction et le développement des forces armées de la Russie et pour assurer sa sécurité militaire. », explique le journal.

Il précise également que les documents non publiés antérieurement dans d’autres médias sont acceptés pour publication. Ils doivent obligatoirement avoir un avis d’expert sur l’absence d’informations secrètes. « L’auteur est responsable de l’exactitude des faits, des citations, des données statistiques et sociologiques, des noms, des initiales et de toutes autres informations. », indique le journal.

Poroskov est employé à temps partiel par le journal, a précisé Prilutsky.

Le magazine Army Collection est une revue d’information diffusée dans les forums technico-militaires internationaux, les jeux internationaux de l’Armée, les spectacles militaires (MAKS et autres). Il est également « communiqué à l’ensemble des dirigeants des forces armées, unités, unités et institutions militaires », indique le site Web du ministère de la Défense. Le tirage de la « collection armée » est d’ environ 10 000 exemplaires.

