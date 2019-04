Sweden Cash | Abolition de l’argent liquide : la Suède se rebelle [Vidéo]

Photo : pour illustration

En Europe, la Suède est pionnière dans le domaine des transactions de paiement sans argent liquide. Mais maintenant, le vent semble tourner : retour à l’argent liquide !

Peu de temps avant l’abolition complète, de grands économistes et même le directeur de la Banque de Suède ont tiré le frein d’urgence et ont averti avec insistance des conséquences de l’abolition de l’argent liquide. Selon eux, les avantages du transfert d’argent par simple pression sur un bouton sont contrebalancés par des inconvénients qui menacent l’existence même. A l’avenir les personnes âgées seraient exclues du commerce parce qu’elles ne sont pas familiarisées avec les téléphones portables et Internet.

Sans la possibilité de retirer de l’argent liquide, les épargnants seraient également livrés sans défense à une politique bancaire de taux d’intérêt négatifs et seraient tenus pour coresponsables en cas de défaillance bancaire .

Les pirates informatiques criminels peuvent aussi faire échec et mat à l’échelle du pays tout entier, simplement et facilement en appuyant sur un bouton.

Certes environ trois quarts des Suédois aiment utiliser la monnaie numérique, mais des enquêtes ont montré que 70% de la population s’oppose aujourd’hui à l’abolition totale de l’argent liquide !

Cela montre que les décisions prises par les politiciens contre la volonté du peuple, en l’occurrence l’abolition de l’argent liquide, peuvent être ébranlées dès que les gens sont informés des conséquences.

