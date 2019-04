Quel est ce bruit étrange enregistré au fond de la mer par l’apnéiste Guillaume Néry [Vidéos]

Photo Guillaume Néry (pour illustration)

Mais d’où provient ce mystérieux son enregistré par Guillaume Néry ? Voici la question que pose le multiple champion du monde d’apnée sur son compte Twitter.

Plonger à 126 mètres en apnée sous le niveau de la mer peut réserver quelques surprises. Ce n’est pas Guillaume Néry qui dira le contraire. Le Niçois qui s’est fait connaître pour ses performances hors normes sous l’eau a partagé une vidéo aussi bien fascinante qu’intrigante le 3 avril sur Twitter. « Étrange son entendu lors d’une plongée. Jamais entendu ça. Une idée de ce que ça pourrait être ? », s’interroge celui qui a collaboré avec Beyoncé pour le clip « Lose it all » en septembre 2015.

La séquence a particulièrement inspiré les internautes, captivés par ces sons venus du ventre de la mer. Sa vidéo a été vue plus de 230.000 fois et partagée plus de 1.500 fois en l’espace de quelques heures sur Twitter.

Ce jeudi 4 avril, le sportif a dévoilé que ce son étrange « est en réalité un SOS envoyé par l’océan. Ne restons pas sourd à son appel de détresse », expliquant que son action visait à soutenir l’organisation SeaShepherd.

L’opération de l’association qui se bat protéger les écosystèmes marins et de la biodiversité est « belle mais surtout nécessaire. À voir mais surtout à écouter et à méditer », demande Guillaume Néry.

