Les légendes du cinéma : Acord Art

Acord Art (1890-1931)

Art Acord, de son vrai nom Arthemus Ward Acord, naît le 17 avril 1890 à Stillwater, dans l’Oklahoma.

C’était réellement un vrai cow-boy et un champion de rodéo, il a réalisé le début des Westerns muets. Sa carrière en tant que cascadeur et acteur a commencé dans les studios de la Southern California en 1900 jusqu’à la fin des années 20.

De 1910 à 1912, il apparaît uniquement dans des courts-métrages. A partir de 1912, on commence à s’intéresser à lui, son physique correspond au profil type du cow-boy.

Il joue donc dans « The Battle Of The Red Man » (1912) avec Ann Little dans un tout petit rôle d’indien. Après quelques courts-métrages sans grand intérêt, « The Indian Massacre » lui offre la célébrité.

Il commence à tourner avec de grandes stars d’époque telles que Dustin Farnum sur « The Squaw Man » (1914), Lawrence Peyton sur « Filmo Tempo » (1915), Theda Bara sur « Heart And Soul » (1916) et « Cléopâtre » (1917), Douglas Fairbanks sur « Heading South » (1918). Après ce film, les autres sont tombés dans l’oubli.

Bien que la police mexicaine ait officiellement énuméré la mort d’Art Acord comme un suicide, plusieurs de ses amis ont insisté sur le fait qu’il avait été assassiné par un politicien mexicain ayant une liaison avec son épouse.

Au cours de sa vie, il s’est marié à 3 reprises et n’eut aucun enfant :

Edythe Sterling (1886-1962) de 1913 à 1916.

Edna Nores de ?? À ??

Louise Lorraine (1901-1981) de ?? Jusqu’en 1928.

Art Acord s’est suicidé le 4 janvier 1931 après ingurgitation d’arsenic à Chihuahua, au Mexique.

