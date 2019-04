Google Earth : un énorme objet non identifié repéré dans la mer Égée au large des côtes grecques [Vidéo]

Pour illustration

Google permet régulièrement aux internautes de dénicher un lieu étrange, un objet hors du commun ou des vestiges encore inconnus. Un objet étrange de grande taille au large de la Grèce a été trouvé sur Google Earth et personne ne semble avoir la moindre idée sur ses origines !

En se promenant virtuellement du côté de la Grèce, un utilisateur de Google Earth a eu la surprise de tomber sur une structure ronde située au sud de Thessalonique, dans la mer Égée.

Il a partagé sa découverte sur le site disclose.tv, en affirmant dans une vidéo que l’objet mesurait environ 67 mètres en longueur selon ses estimations.

Time : 2 mn 13 / [1]

On peut retrouver l’objet aux coordonnées 40 ° 27’4.62 « 22 ° 51’39.78 » dans la mer Égée, déclare l’auteur de la vidéo.

Bien sûr, il n’a pas fallu longtemps aux amateurs de la ‘théorie de la conspiration’ pour commencer à croire que Google cache des secrets à la vue de tous.

« C’est étrange. Tout autour la topographie semble rugueuse, profonde. Rien dans la zone ne ressemble à cet objet. Sa forme semble aussi trop symétrique. Il y a un port à une certaine distance au nord. Est-il possiblement lié à cette structure ? », a écrit un utilisateur.

Toutefois, de nombreux internautes pensent que la structure pourrait être les restes d’un volcan, et d’autres supposent qu’il pourrait s’agir des restes d’un monument local, comme un phare.

Pour le moment, aucune autre explication n’a été donnée.

