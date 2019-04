Italie : Maisons à vendre pour la somme symbolique d’un euro ! [Vidéos]

Vidéo à visionner sur YouTube

Une solution à la crise de l’emploi et à la désertification des zones rurales en Italie ? Le petit village de Gangi en Sicile a mis en vente des maisons abandonnées du centre-ville à 1 euro. Touristes étrangers et italiens se précipitent.

En Italie, on vend des maisons à un euro

Deux villages italiens, Zungoli et Mussomeli proposent des maisons à un euro. | Ludwig Thalheimer via Plateforme

Des sites internet répertorient les propriétés éligibles et mettent en lien futurs propriétaires et vendeurs.

Si vous rêvez de vous prélasser sous le soleil sicilien ou d’arpenter les ruelles d’un village napolitain, oubliez les locations de vacances et devenez propriétaire d’une authentique ferme italienne. Pour lutter contre le vieillissement de la population et la désertification des zones rurales, deux villages italiens, Zungoli et Mussomeli, ont lancé une offensive de charme en mettant en vente des dizaines de maisons pour la somme symbolique d’un euro.

L’objectif assumé des mairies : attirer des investisseurs italiens ou étrangers pour redynamiser leurs territoires. Des investisseurs chouchoutés, sous le coup d’une véritable offensive de charme : « J’ai créé un groupe de travail spécial composé de jeunes volontaires qui aident les acheteurs en facilitant la transaction et en assurant la liaison avec des entreprises de construction pour la rénovation. », explique Paolo Caruso, maire de Zungoli.

Élu plus beau village d’Italie en 2015, Zungoli est situé dans la province de Naples, à mi-chemin des côtes tyrrhénienne et de la côte amalfitaine. « Les gens doivent vraiment venir voir par eux-mêmes la beauté de l’endroit, goûter la bonne nourriture et respirer l’air frais et sain. », assure Paolo Caruso. La ville de Mussomeli est quant à elle en plein cœur de la Sicile. Surplombant une colline de 700 mètres de haut, elle offre une vue imprenable sur l’Etna et la Vallée des temples, célèbre zone archéologique.

2.000 euros d’acompte

Pour devenir l’heureux·se propriétaire d’une maison italienne, rendez-vous d’abord sur l’un des deux sites mis en place par les villages de Zungoli et Mussomeli. Là, vous aurez accès à des photos et informations sur des dizaines de maisons, fermes ou villas disponibles à la vente.

Une fois votre choix fait, envoyez une présentation de votre projet (résidence principale ou secondaire, local commercial ou encore chambres d’hôtes), accompagnée d’une photocopie de votre pièce d’identité par courrier ou mail à la mairie du village. Si votre projet est validé, il ne vous restera plus qu’à sauter dans un avion afin de finaliser la transaction.

Évidemment, il y a certains engagements à prendre :

Le premier est de verser un acompte de 2.000 euros. Il vous sera remboursé une fois l’acte d’achat signé. Le deuxième est de vous engager à rénover votre maison dans les quelques mois suivant son acquisition. À noter que les deux villages proposent des déductions fiscales allant jusqu’à 85% pour aider les nouveaux propriétaires à réaliser les travaux de rénovation.

Propriété à Mussomeli. Salvatore Palumbo / CNN Travel

