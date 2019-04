Les légendes du cinéma : Acquanetta

Acquanetta (1921-2004)

Acquanetta, de son vrai nom Burnu Acquanetta (ses parents adoptifs la renomment Mildred Davenport), naît le 21 juillet 1921 à Cheyenne, dans le Wyoming.

En 1941, elle se fait engager par les studios Universal grâce à son physique (en partie) mais surtout pour ses yeux bleus profonds. Les studios la surnommeront « La Vénézuélienne Volcanique ».

En 1942, elle débute comme figurante dans « Arabian Nights » puis dans la comédie musicale « Rythm Of The Islands » (1943) avec Jane Frazee.

On lui offre la chance de se faire remarquer dans un second rôle de « Captive Wild Woman » (1943) avec Evelyn Ankers et réalisé par le grand Edward Dmytryk.

Contrairement à ce qu’elle espérait incarner dans un premier rôle, elle est reléguée dans un petit rôle avec la même actrice que précédemment, toujours dans un contexte jungle : « Jungle Woman ».

En 1944, c’est avec Lon Chaney Jr qu’elle tourne dans la petite production de films d’horreur « Dead Man’s Eyes » avec un nouveau petit rôle.

En 1946, le vent tourne : elle obtient le 4ème rôle dans la série des Tarzan. « Tarzan Et La Femme Léopard » voit la venue de Brenda Joyce (qui a remplacée Maureen O’Sullivan) avec Johnny Weissmuller. Grâce au physique un peu sauvage de l’actrice elle incarnait parfaitement le rôle de Lea la prêtresse.

Malheureusement, elle ne tire rien de ce rôle et poursuit les seconds rôles ou les quelques scènes dans un film et en 1953, elle quitte tout pour se consacrer à sa vie d’épouse.

Elle abandonne sa carrière à la fin des années 50 pour son époux Jack Ross avec qui elle aura ses 4 enfants : Rex né en 1943, Jack né en 1945, Tom né en 1947 et Lance né en 1950.

En 1974, elle publie un livre : « The Audible Silence ». Elle écrit d’une façon très poétique sa vie, son amour et les origines indiennes de sa famille.

En 1990, elle a accepté de tourner dans le film argentin « La Légende De Grizzly Adams » où elle incarne son propre rôle. Ce sera sa dernière apparition.

Acquanetta est décédée le 16 août 2004 des suites de la maladie d’Alzheimer à Ahwatukee, en Arizona.

