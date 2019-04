Combat Médiéval : Voici comment on se battait vraiment au Moyen Âge [Vidéos]

Photo : pour illustration

Les scènes de bataille des films de chevalerie ou d’épopées médiévales n’ont rien de réel. Un chercheur montre à quoi ressemblait un véritable combat.

Sciences et Avenir l’a interrogé.

Une scène de combat en armure reconstituée par des chercheurs

FAUX. Oubliez Aragorn le dernier héritier du trône du Gondor qui fait valser les membres et les têtes d’un bataillon d’orques caparaçonnés dans le Seigneur des Anneaux. Oubliez les puissants coups d’estoc qui empalent de part en part des ennemis protégés par un plastron de métal. Oubliez enfin ces légendes urbaines selon lesquelles un chevalier désarçonné, écrasé qu’il était par le poids de son armure ne pouvait pas se relever tout seul. Daniel Jaquet, Maître assistant suppléant de l’Unité d’Histoire médiévale à l’Université de Genève en Suisse, pourfend tous ces clichés dans la vidéo ci-dessous, diffusée durant une exposition sur le thème de l’épée au musée National du Moyen Âge à Paris en 2011.

« Cette vidéo a été tournée dans le cadre de mon travail de doctorat. », a expliqué Daniel Jaquet à Sciences et Avenir. Elle se décompose en deux parties. La première montre la mobilité du chevalier en armure, et la seconde explique les différentes techniques de combat, reconstituées d’après un corpus de 52 manuscrits traitant du combat en armure, qui couvrent de la fin du 14e siècle jusqu’à la première moitié du 16e.

Photo : capture écran vidéo

L’armure ne contraint que très peu la mobilité

« La plupart des armures médiévales que vous pouvez acheter sont des répliques plus esthétiques que fonctionnelles, commence le chercheur. La preuve, j’en ai emprunté quelques-unes à des amis et elles ont toutes fini par casser. », raconte Daniel Jaquet. « Or, il me fallait une armure réellement fonctionnelle dans le cadre de mes travaux d’archéologie d’expérimentation ». Et comme aucun musée n’a accepté que ses précieux modèles exposés subissent de nouveau la morsure de l’épée, le jeune chercheur a donc dû avoir recours à une technique plus radicale.

« Je me suis débrouillé pour lever des fonds et faire construire l’armure que je porte dans cette vidéo, en utilisant des techniques les plus proches possibles de celles de l’époque. », explique Daniel Jaquet. Cette carapace de métal a donc été fabriquée en acier « doux » c’est-à-dire sans traitement préalable, et avec un taux de carbone comparable à celui que l’on trouve dans les armures d’époque exposées dans les musées. Puis, cet acier a été battu à froid avant d’être chauffé puis trempé.

« Au final, l’armure ainsi que les vêtements de maille et de tissu portés dessous pèsent 35 kilos. », chiffre le chercheur. « Mais comme ce poids est extrêmement bien réparti sur tout le corps, la charge que cela représente n’est pas très différente de celle que porte un pompier équipé de sa combinaison anti-feu, ou de celle d’un soldat avec son gilet pare-balle sur le champ de bataille. » rappelle le chercheur. Et comme on le voit dans la vidéo, le chevalier en armure n’avait aucun mal à se relever depuis une position allongée, et était tout à fait capable de grimper à une échelle. On peut même en voir un dans cette autre vidéo chuter de cheval et se relever presque instantanément.

« Nous travaillons même à une nouvelle vidéo démontrant qu’il est possible de faire un saut-périlleux en armure. », affirme le chercheur. Néanmoins, les préjugés sont tenaces, et nombre de personnes croient encore que les chevaliers étaient si lourds qu’il fallait les hisser sur leurs chevaux à l’aide de grues.

Illustration : page de garde du roman de Mark Twain

« Cette légende est née d’un roman de Mark Twain publié en 1889 intitulé « Un Yankee à la cour du roi Arthur », un roman humoristique racontant un voyage dans le temps et cette description burlesque de « grues à chevaliers » qu’aucune source historique ne permet d’attester. », s’agace le chercheur.

« Il est à noter », précise Daniel Jaquet, « qu’il n’y avait pas une seule armure de chevalier. Il s’agissait d’une sorte de « kit » que son porteur adaptait à la situation de combat qu’il allait rencontrer. Les armures pour la guerre par exemple, étaient beaucoup plus légères car il fallait les porter pendant les longues heures d’un combat. Pour les joutes en revanche, certaines parties de l’armure étaient rajoutées de manière à mieux protéger le cavalier des puissants impacts de lance et des chutes. L’armure pouvait alors peser jusqu’à 40 kilos mais les phases d’affrontement étaient beaucoup plus courtes. », raconte le chercheur.

Vous n’arrêterez jamais Terminator en acier trempé à grand coups de moulinets

Vient ensuite la phase de combat proprement dite. Comme on peut le constater dans la vidéo, les chevaliers tiennent leur épée à deux mains, une sur la garde, l’autre sur la lame. « Cela permet d’améliorer considérablement la précision des coups d’estocs qui visent les parties du corps non protégées par l’armure. », raconte Daniel Jaquet. « C’est notamment à cet effet que les épées n’étaient pas affutées sur tout le long de la lame mais uniquement sur son dernier segment. Il y avait même parfois une seconde garde au milieu, comme on peut le voir sur cette illustration ».

Emprise d’armes. Anonyme, Cérémonie des gages de batailles (1458-1488) Crédit : BnF

Infranchissable

On est donc bien loin de l’imagerie épique et spectaculaire des films dans lesquels les héros sèment les membres et les têtes de leurs ennemis en armure à grand coups de moulinets d’épée. Comme le montre la séquence à 0’35 » de la vidéo, un grand coup du tranchant de l’épée n’a aucun effet sur un plastron de métal. « Même en y mettant toutes vos forces, vous n’arrêterez jamais ainsi un tel Terminator en acier trempé, et ce même si son armure n’est faite que d’un millimètre d’épaisseur. », s’amuse le chercheur. A plus forte raison que l’armure est toujours bombée afin de dévier une partie de l’énergie cinétique du coup.

Le chevalier est un lutteur au corps à corps

Le combat au 15e siècle comportait 5 phases et pouvait s’achever à tout moment en une fraction de seconde. « L’assaut commençait généralement par un coup direct qui, s’il était paré ou esquivé, se poursuivait par l’une des nombreuses techniques à moyenne distance. Pouvait s’ensuivre une phase de passage en force pour profiter du déséquilibre de l’adversaire. Venait ensuite une phase de corps à corps durant laquelle les épées devenaient inutilisables. Et dans cette phase de lutte, l’objectif était de jeter son adversaire au sol afin de passer à la phase de mise à mort (ou de reddition) à l’aide d’une dague. », raconte Daniel Jaquet. « La moitié des techniques décrites dans la littérature se termine par des projections au sol. », précise le chercheur.

Différentes techniques de combat présentées dans les manuscrits

On notera enfin que si l’épée est couramment représentée comme l’outil de prédilection du chevalier, ce n’est que l’une des quatre armes que le guerrier encaparaçonné doit savoir manier. Les autres étant la lance, la dague et surtout l’arme reine dans les combats armure contre armure : la hache. Une arme terriblement efficace pour déformer les pièces de métal de l’armure et en fausser les pièces pour gêner le mouvement ou la vision de l’ennemi.

Photo : capture écran vidéo

Photo : Les Visiteurs (film, 1993)

