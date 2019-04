Les légendes du cinéma : Aherne Brian

Aherne Brian (1902-1986)

Brian Aherne, de son vrai nom William Brian de Lacy Aherne, naît le 2 mai 1902 à King’s Norton, en Angleterre.

Brian étudie à Edgbaston dans la ville de Birmingham puis au Malvern College à Worcestshire.

Il était détenteur du permis de pilotage d’avions.

Il débute sa carrière en 1924 avec un petit rôle dans « The Eleventh Commandment ». Il poursuit dans des petits rôles oubliés depuis. Mais en 1936, c’est la révélation avec le film « The Songs Of The Songs » avec Marlène Dietrich.

Sa carrière est lancé, il tourne de nombreux films mais demeure un second rôle comme dans « Sylvia Scarlett » (1936) de George Cukor avec Katharine Hepburn et Cary Grant, « Chagrin D’Amour » (1942) avec Jeanette MacDonald et Gene Raymond, « Tam Tam Sur L’Amazone » (1948) avec Constance Bennett et George Brent, « La Loi Du Silence » (1952) d’Alfred Hitchcock avec Montgomery Clift et Anne Baxter…

Le 20 août 1939, il se marie avec l’actrice Joan Fontaine (1917-2013) jusqu’au 14 juin 1945. Ils n’eurent aucun enfant.

Le 27 janvier 1946, il se remarie avec Eleanor de Liagre Labrot jusqu’à son décès le 10 février 1986. Ils n’eurent aucun enfant.

Malgré toutes ses tentatives pour s’imposer ou bien se faire remarquer, il restera cantonné dans des seconds rôles au sein de grands films. Dès 1948, il se consacre pleinement à la télévision où il est invité et très apprécié ; bien qu’il tourne un petit film occasionnellement.

En 1964 et 1967, il apparaît pour la dernière fois dans « Setto Contre La Morte » et « Rosie » avec Rosalind Russell et Sandra Dee.

Brian Aherne est décédé d’un arrêt cardiaque le 10 février 1986 à Venice, en Floride.

Une de ses citations :

« Je suis persuadée que personne, sauf une mère, n’a pu aimer Bette Davis au sommet de sa carrière. »

Brian Aherne avec Rosalind Russell, à gauche, et Janet Blair dans le film « My Sister Eileen » (Ma sœur est capricieuse) en 1942

