Les légendes du cinéma : Allen Gracie

Allen Gracie (1895-1964)

Gracie Allen naît le 26 juillet 1895 à San Francisco, en Californie. Son acte de naissance a été détruit lors du tremblement de terre en Californie en 1906. L’année de naissance varie de 1895 à 1902 en fonction des sources.

Le 7 janvier 1926, elle épouse George Burns (1896-1996) jusqu’à son décès le 27 août 1964. Ils adoptèrent 2 enfants : Sandra Jean et Ronald John.

Actrice et chanteuse, elle tourna dans quelques films comme « The Big Broadcast » (1932) et « College Humour » (1933) avec Bing Crosby, « We Are Not Dressing » (1934) avec Carole Lombard ou encore « Six D’Une Sorte » (1934).

Gracie Allen et George Burns

A partir de 1934, elle a l’occasion de pouvoir jouer avec son époux George Burns dans quelques films : « Many Happy Returns » (1934), « Love In Bloom » (1935), « The Big Broadcast Of Melody 1936 » (1935), « Here Come Cookie » (1935) et « College Swing » (1938).

Elle tournera encore dans quelques bons films comme « Une Demoiselle En Détresse » (1937) avec Fred Astaire et Joan Fontaine (son époux fait également parti du casting), « Honolulu » (1938) avec Eleanor Powell et « Deux Jeunes Filles Et Un Marin » (1944) avec June Allsyon et Van Johnson.

A partir de 1950, elle joue dans la série télévisée de George Burns pendant 8 années. Souffrant d’un souffle au cœur, elle est dans l’obligation de moins travailler, donc plus de cinéma.

Son fils est devenu acteur de séries télévisées pendant 6 années.

Gracie Allen est décédée le 27 août 1964 d’un arrêt cardiaque à Los Angeles, en Californie.

