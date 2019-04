Les légendes du cinéma : Allgood Sara

Allgood Sara (1879-1950)

Sara Allgood nait le 31 octobre 1879 à Dublin, en Irlande.

Sa sœur est l’actrice Maire O’Neill (1885-1952).

À la scène, Sara Allgood créa le très grand rôle de Junon et le paon de Sean O’Casey, entourée de la troupe du prestigieux Abbey Théâtre irlandais qu’elle avait intégré en 1904.

En 1916, elle se marie avec Gerald Henson jusqu’à son décès de la grippe en 1918. Ils eurent une fille qui mourut de la grippe en 1917.

Sous la direction d’Alfred Hitchcock, elle débute à l’écran en 1929, dans le rôle de la mère de l’héroïne criminelle de « Chantage ». Elle gagna les États-Unis au début de la Seconde Guerre Mondiale et s’y affirma une admirable actrice de composition de gouvernante ou de domestique stylée mais maternelle qu’elle a estampillées de sa silhouette rebondie qui est devenue si familière.

Bien qu’elle demeure une actrice de second plan, elle a néanmoins participée à l’élaboration de grands films comme « Jane Eyre » (1944) avec Orson Welles et Joan Fontaine, « Les Clefs Du Royaume » (1943) avec Gregory Peck, « La Duchesse Des Bas-Fonds » (1945) avec Paulette Goddard, « La Folle Ingénue » (1946) avec Charles Boyer et Jennifer Jones, « Ivy Martha Hunley » (1947) avec Joan Fontaine, « Mother Wore Tight » (1947) avec Betty Grabble, « Morning Become Electra » (1947) avec Rosalind Russell, « Une Touche De Vénus » (1947) avec Ava Gardner, « The Girl From Manathan » (1948) avec Dorothy Lamour, « The Accused » (1949) avec Loretta Young et Robert Cummings et « Treize A La Douzaine » (1950) avec Myrna Loy et Clifton Webb.

En 1950, elle tourne dans son dernier film : « Sierra » avec Audie Murphy et Burl Ives.

Sara est décédée d’une crise cardiaque le 13 septembre 1950 à Woodhland Hills, en Californie.

Sara Allgood – How Green Was My Valley / Qu’elle était verte ma vallée (1941)

Source :

https://www.imdb.com/name/nm0021329/

https://en.wikipedia.org/wiki/Sara_Allgood

Ancien site web qui n’existe plus : http://vargen57.unblog.fr/