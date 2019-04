Les légendes du cinéma : Andrews Dana

Andrews Dana (1909-1992)

Dana Andrews, de son vrai nom Carver Dana Andrews, naît le 1er janvier 1909 à Convington Country, dans le Mississipi.

Il vit dans une ferme dans le Mississipi avec ses parents : Anice et Charles Forrest Andrews. Gâté dans son enfance : il est le troisième des neuf enfants de la famille. Il est notamment le frère de l’acteur Steve Forrest (1924-2013). On l’a notamment aperçut dans « SWAT » (2003) aux côtés de Samuel L. Jackson, Colin Farrell, Michel Rodriguez, LL Cool J et Oliver Martinez.

La famille déménage à Huntsville dans le Texas. Elève attentif, il fait des études de gestion à Houston. Il est engagé un temps comme comptable pour la Gulf & Western. En 1931, il se rendit à Los Angeles et tente sa chance comme chanteur. Pour survivre dans cette jungle mondaine, il fait des petits boulots.

Un de ses employeurs lui payât des études de chant classique, ainsi qu’à la Playhouse de Pasadena, prestigieux théâtre et école d’art dramatique. Dana est engagé par Samuel Goldwyn. Il se voit offrir son premier rôle au cinéma après neuf années de patience dans le western de William Wyler « Le Cavalier Du Désert » aux côtés de Gary Cooper.

Il cherche sa voie auprès du public : se seront les thrillers qui lui assureront son succès.

Les titres parlent d’eux-mêmes, avec entre autre : « Crime Passionnel » (1945) avec Linda Darnell, « Le Rideau De Fer » (1948) avec Gene Tierney, « Trois Heures Pour Tuer » (1954) avec Donna Reed, « L’Invraissemblable Vérité » (1956) avec Joan Fontaine ou encore « La 5ème Victime » (1956) avec Ida Lupino.

Le 31 décembre 1932, il se marie avec Janet Murray jusqu’à son décès prématuré en 1935. Ils eurent un fils : David (1934-1964) devenu musicien et compositeur.

Son rôle dans « L’Étrange Incident » avec Henry Fonda est souvent cité comme un des meilleurs de son début de carrière. Il fit d’excellentes prestations dans « Laura » aux côtés de la Fox Girls Gene Tierney avec qui il tournera à 5 reprises.

Dana Andrews and Gene Tierney / Film : Laura – 1944

Le 17 novembre 1939, il se marie avec Mary Todd. Ils eurent 3 enfants : Katharine née en 1932, Stephen né en 1944 et Susan née en 1948.

« Laura » (1944) d’Otto Preminger lui apporte la consécration et l’immortalité. Le film n’avait pas un budget colossal mais les amateurs de fiction/thriller s’y retrouvent. Son rôle du Lieutenant Mark McPherson tentant de résoudre le meurtre de Laura, incarné par Gene Tierney, est excellent.

En 1946, « Les Plus Belles Années De Notre Vie » rapporte neuf oscars. Il travaille dans un prestigieux casting : Myrna Loy, Fredric March, Teresa Wright et Virginia Mayo.

En 1947, il tente d’élargir les registres, avec la comédie romantique « Femme Ou Maitresse » avec Joan Crawford et Henry Fonda. Ce film parle d’un ménage à 3 mais ce type de film ne reconnaît pas son détective.

Dès 1950, il commence à souffrir d’alcoolisme ce qui perturbe sa carrière (il manqua de mourir dans un accident de voiture). On le cantonne dans des rôles de seconds plans et à des personnages de série B.

En 1964, son fils David meurt d’une hémorragie à l’âge de 30 ans. En 1972, après quatre ans de sobriété, il fut l’une des premières célébrités à faire une déclaration publique en faveur des Alcooliques anonymes. En 1963, il fut élu président de la Guilde des acteurs.

En 1977, « Le Dernier Nabab » d’Elia Kazan ne lui offre encore une fois qu’un second rôle, mais il a la possibilité de jouer avec Norbert de Niro et Jack Nicholson. Ce rôle demeure sa véritable dernière apparition au cinéma. Après cela, il se lance dans les programmes audiovisuels jusqu’en 1983.

En 1985, il apparaît une ultime fois avec un film avant de se retirer définitivement : « Prince Jack » où il obtient le premier rôle.

En dépit de son succès, la famille vivait dans une maison relativement modeste à Studio City.

Dana Andrews est décédée d’une pneumonie et de complications cardiaques et souffrait de la maladie d’Alzheimer, le 17 décembre 1992 à Los Amitos, en Californie.

