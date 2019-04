Un Nouvel Ordre Monétaire International Arrive – Vincent Held [Vidéo]

Time : 24 mn 44 / [1]

Synopsis :

Version Intégrale de l’entretien avec Vincent Held pour la sortie de son dernier livre « Après la crise : Chronique de l’émergence d’un nouvel ordre monétaire international »

Crise de la dette, confiscations bancaires, suppression du cash, révolution de l’intelligence artificielle, retour à une couverture-or des monnaies… Telles sont les pièces du puzzle que l’auteur se propose de reconstituer ici en un ensemble cohérent.

Un ouvrage fondateur, qui met le doigt sur des enjeux économiques et sociaux aussi considérables que méconnus du grand public.

Le nouveau monde arrive… et il y a des choses à en dire !

Vous cherchez à comprendre d’où viendra la prochaine crise financière ? La mode autour de l’idée du revenu de base universel vous interpelle ? Vous aimeriez savoir à quoi servent réellement les cryptomonnaies ?

Et pourquoi nos économies sont aujourd’hui à un tournant historique ?

Ce livre a été écrit pour vous !

« Confrontés à un changement dorénavant prévisible dans son ampleur et sa portée, l’Orient et l’Occident réagiront de manière dissemblable à ces bouleversements économiques et sociaux. Les peuples de l’Orient tireront l’échelle du progrès digital vers un cycle d’adoption rapide dans tous les domaines tandis que les peuples d’Occident s’accorderont majoritairement à y mettre quelques barrières éthiques et environnementales. »

(Postface du Prof. Philippe Laurent)

Vidéo :

