香港 |Hong Kong : Escape Endless [Vidéos 4K]

Hong Kong (chinois : 香港 ; pinyin : Xiānggǎng ; Wade : Hsiang-kang ; cantonais Jyutping : Hoeng gong; cantonais Yale : Hēunggóng ; littéralement : « port aux parfums » ou « port parfumé »), officiellement Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine, est la plus grande et la plus peuplée des deux régions administratives spéciales (RAS) de la République populaire de Chine (RPC), l’autre étant Macao.

Elle compte environ sept millions d’habitants que l’on appelle Hongkongais (en anglais : Hongkongers) dont l’espérance de vie, de 84,2 ans, est la plus longue au monde en 2017.

Hong Kong est située sur la rive orientale de la Rivière des Perles, sur la côte sud de la Chine et elle est baignée par la mer de Chine méridionale. Elle jouxte la province du Guangdong au nord. Hong Kong est la huitième entité commerciale et le 3ème centre financier au monde. Son économie est considérée comme la plus libérale au monde depuis 1995 selon la fondation américaine « Heritage Foundation ». Hong Kong se place ainsi dans le rang des grands centres financiers du monde avec entre autres New York et Londres, cette trilogie est d’ailleurs appelée par certains médias anglophones « Nylonkong ».

Colonie britannique à partir du traité de Nankin (1842), rétrocédée à la Chine en 1997 soit 155 ans plus tard , Hong Kong demeure radicalement différente du reste de la République populaire de Chine. Une loi fondamentale particulière détermine son régime politique. Elle obéit au principe « un pays, deux systèmes », qui permet à Hong Kong de conserver son système légal (common law), sa monnaie (dollar de Hong Kong), son système politique (multipartisme), ses équipes sportives internationales, ses lois sur l’immigration, son domaine internet (.hk), son indicatif téléphonique (+852) et son code de la route (conduite à gauche). Selon les termes de la déclaration sino-britannique commune, la République populaire de Chine a promis que Hong Kong garderait une relative autonomie jusqu’à au moins 2047, soit 50 ans après le transfert de la souveraineté.

En tant que ville mondiale, Hong Kong compte environ 34 000 résidents de nationalité britannique (ils étaient 25 500 en 1996, juste avant la rétrocession), environ 22 000 résidents de nationalité japonaise, environ 60 000 résidents de nationalité américaine, environ 300 000 résidents de nationalité canadienne et entre 18 000 et 20 000 résidents de nationalité française. La majorité est composée d’expatriés employés par des multinationales ou des entrepreneurs installés avec leurs familles. Le chinois (cantonais) et l’anglais sont les deux langues officielles de la ville.

Histoire

La dynastie Qin a incorporé la région de Hong Kong en Chine pour la première fois en 214 avant notre ère, après avoir conquis le Baiyue indigène. La région a été consolidée sous le royaume de Nanyue (un État prédécesseur du Vietnam) à la suite de l’effondrement des Qin, mais repris par la Chine après la conquête des Han. Pendant la conquête mongole, le tribunal de Southern Song a été brièvement stationné dans la ville moderne de Kowloon (le site de Sung Wong Toi) avant sa défaite finale à la bataille de Yamen en 1279. À la fin de la dynastie des Yuan, sept grandes familles s’étaient installées dans la région et possédaient la plupart des terres. Les colons des provinces voisines ont migré vers Kowloon pendant toute la dynastie Ming. Le premier visiteur européen était l’explorateur portugais Jorge Álvares, arrivé en 1513. Les marchands portugais ont établi un comptoir appelé « Tamão » dans les eaux de Hong Kong et ont commencé à commercer régulièrement dans le sud de la Chine. Bien que ces commerçants aient été expulsés après des affrontements militaires dans les années 1520, les relations commerciales luso-chinoises ont été rétablies en 1549.

Bien qu’occupé depuis le néolithique au moins, le territoire de ce qui constitue aujourd’hui Hong Kong est resté hors de la plupart des événements majeurs de la Chine impériale pendant toute son histoire. À la suite de la guerre de l’opium, et des trois traités inégaux que sont le Traité de Nankin (29 août 1842), la Convention de Pékin (24 octobre 1860), et la Convention pour l’extension du territoire de Hong Kong (9 juin 1898), l’Empire chinois cède ce territoire à l’Empire britannique pour 99 ans, chaque traité repoussant la limite des 99 ans du bail . Il commença alors à devenir un point d’attraction mondiale, au cours des années 1840. Macao, situé sur la rive opposée du delta de la Rivière des Perles, devint pendant la même période un territoire de l’Empire portugais, ces deux enclaves constituant des avant-postes des colonies européennes en Extrême-Orient. Possession anglaise à partir de 1842, Hong Kong est rétrocédé à la Chine en 1997. Les premières élections législatives par la population ont lieu en 1991, élisant 60 membres, 5 ans après la Déclaration commune sino-britannique sur la question de Hong Kong, signée le 19 décembre 1984. Le gouverneur de Hong Kong, chef de l’exécutif restant choisi par la couronne britannique pendant les 150 ans de colonisation.

