Aerion AS2 : Boeing s’associe avec Aerion pour développer un jet d’affaires supersonique [Vidéos]

Time : 3 mn 06 [Vostvfr] / [1]

Avion supersonique

Pour illustration

Boeing s’associe avec Aerion

Objectif de ce partenariat : développer l’AS2 d’Aerion. Et faire en sorte que ce jet d’affaires supersonique soit le premier à voler en 2023.

Le message est on ne peut plus clair : « L’AS2 d’Aerion sera le premier avion d’affaires supersonique lancé sur le marché. » Et d’autant plus crédible que c’est Boeing qui, à cette occasion, annonce un partenariat officiel avec Aerion, l’entreprise de Reno (Nevada), pionnière sur le marché des avions supersoniques de nouvelle génération. « Grâce à ce partenariat […], nous formons une équipe idéale pour construire durablement l’avenir des vols supersoniques. » a déclaré Steve Nordlund, vice-président et general manager de Boeing NeXt, cité dans le communiqué.

Dans le cadre de cet accord, dont les conditions n’ont pas été dévoilées, le géant américain assure qu’il va mettre « des ressources technologiques, de fabrication et d’essais en vol, ainsi que ses atouts stratégiques, à la disposition d’Aerion ».

Quant à Aerion, « C’est le leader industriel qui dispose de tous les atouts pour assurer le retour fructueux et durable des vols supersoniques. », assure son PDG, Tom Vice. Il présente son futur jet comme « un véritable tremplin pour l’avenir de vols supersoniques efficients et conformes aux réglementations ».

Conçu pour atteindre Mach 1,4 – soit 1.700 km/h -, une vitesse 70 % plus élevée que celle des jets d’affaires en service , l’AS2 fera gagner trois heures environ sur un vol transatlantique. Son premier vol est prévu pour 2023.

Course à l’avion supersonique

Toutefois, dans la course à l’avion supersonique, Aerion n’est pas seul sur la ligne de départ. Quinze ans après le dernier vol commercial du Concorde, trois autres concurrents se proposent de faire entendre le fameux « bang » aux passagers avant dix ans.

Ancien employé d’Amazon devenu cofondateur de la start-up Boom Supersonic, Blake Scholl a lancé le projet « Boom » pour proposer d’ici à 2025 un avion de ligne plus petit que le Concorde (55 passagers au lieu de 100), mais plus rapide (Mach 2,2, soit 2.700 km/h, au lieu de Mach 2). Le milliardaire Richard Branson et la compagnie Japan Airlines soutiennent le projet.

Egalement sur les rangs : le S-512 de Spike Aerospace (37 m de long, 18 m d’envergure), un projet de jet d’affaires de 12 à 18 places. Il est développé par cette start-up de Boston, qui annonce un premier vol dès 2021 pour une entrée en service en 2023.

La Nasa n’est pas en reste non plus. Avec Lockheed Martin, elle développe le projet « X-59 », un jet monopilote « silencieux » . Objectif : réduire l’intensité du « bang supersonique » (90 décibels) à un simple bruit d’ambiance. Cette technologie pourrait faire changer la loi interdisant aux avions de voler à plus de Mach 1 au-dessus des terres habitées . En novembre dernier, la Nasa s’est engagée sur un premier vol de l’X-59 Quiet Supersonic Technology (QueSST) dans un délai de trois ans.

La manne de Boeing, un atout

Lors du dernier Salon NBAA de l’aviation d’affaires qui s’est tenu en octobre, Aerion avait dévoilé le projet de moteur conçu par General Electric pour l’AS2. Un programme estimé, par les experts, à plus de 1 milliard de dollars.

Dans cette course de fond où chacun rêve d’arriver premier, Tom Vice possède désormais un atout de taille : la manne de Boeing, qui vient de dévoiler les meilleurs résultats financiers de son histoire (101 milliards de dollars de chiffre d’affaires et un bénéfice net record de 10,4 milliards).

Time : 1 mn 26 / [2]

Time : 4 mn 40 [Vostvfr] / [3]

Pour illustration

Source :

https://www.aerionsupersonic.com/

https://en.wikipedia.org/wiki/Aerion_AS2

https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/avion-supersonique-boeing-sassocie-avec-aerion-962308

https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/les-americains-revent-de-ressusciter-lere-du-voyage-supersonique-321384

Article :

Les Echos

Vidéo :

[1] Airbus Boosts Aerion’s AS2 Supersonic Business Jet – AINtv – Aviation International News / YouTube

[2] Aerion Interior Fly Through – Aerion Corporation / YouTube

[3] Is The Aerion Supersonic Business Jet Finally Set to Become a Reality? – AINtv – Aviation International News / YouTube