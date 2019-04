Les légendes du cinéma : Ankers Evelyn

Ankers Evelyn (1918-1985)

Evelyn Ankers naît le 17 août 1918 à Valparaiso, au Chili.

De parents britanniques, ils rentrent au pays en 1920. Elle entre à l’école « Old Blighty » où elle développe son potentiel d’actrice.

Elle débute sa carrière en 1936 sans être citée au générique. Il faudra attendre le court-métrage d’horreur « Bells of St. Mary’s » (1937) pour être cité. Elle y joue une des jeunes filles du village.

Elle se fait remarquée mais elle est coincée dans les moyens métrages tout en obtenant un des rôles principaux comme dans « The Villiers Diamond » (1938).

Dans les années 40, les studios Universal engage Evelyn dans les films d’horreur, alors films à succès. Pour ses débuts, elle doit gagner ses galons de star. Elle recommence à n’avoir que des petits rôles secondaires dans divers types de films.

C’est en 1942 qu’elle décroche son premier grand rôle : celui d’Elsa dans le film « Le Fantôme De Frankenstein » avec Boris Karloff, Ralph Bellamy, Lionel Atwil et Bela Lugosi.

Cette apparition lui ouvre grand les portes des studios. Les films d’horreur qui sont tournés la réclame comme : « Sherlock Holmes And The Voice Of Terror » avec Basil Rathbone, « Captive Wild Woman » (1943) avec Acquanetta, « Son of Dracula » (1943), « The Mad Ghoul » (1943), « Weird Woman » (1944) avec Lon Chaney Jr ou encore « The Invisible Man’s Revenge » (1944).

En parallèle, elle s’essaie à la comédie et la comédie musicale mais ces registres ne lui permettent pas d’obtenir le succès recherché.

Le 6 septembre 1942, elle épouse Richard Denning (1914-1998) jusqu’à son décès le 29 août 1985. Ils n’eurent aucun enfant.

Lassée d’être confinée dans les films d’horreur et de ne pas obtenir le succès qu’elle souhaite dans les comédies, elle quitte l’Universal pour la Columbia en 1945.

Elle tentera encore jusqu’en 1949 dans divers films. Puis à partir de 1950, elle quitte les plateaux. Elle passe à la télévision comme invitée où elle se plait. Elle y restera pendant 8 années.

En 1960, elle fait son dernier come-back au cinéma avec le film « No Greater Love ». Après cela, Evelyn a disparu du monde hollywoodien pour se consacrer à son couple.

Evelyn est décédée d’un cancer ovarien le 29 août 1985 à Haiku, à Hawaï.

