Norvège : des chambres d’hôpital en pleine forêt [Vidéo]

Pour éviter le stress inhérent à l’univers hospitalier et profiter des bienfaits de la nature, voici une superbe initiative destinée aux enfants malades.

Puisque la nature fait du bien au corps et à l’esprit, pourquoi ne pas installer les chambres d’hôpital en pleine forêt ? Voici la réflexion audacieuse et pleine de bon sens qui a conduit une région de Norvège à mener une formidable expérience. Explications.

Le projet « Hôpital en plein air » a vu le jour dans la région de Sørlandet. L’idée ? Puisque le milieu hospitalier peut être triste et / ou angoissant, pour faciliter le séjour et la guérison des enfants malades, offrons-leur la possibilité de renouer avec la nature grâce à des chambres d’hôpital conçues comme des cabanes, au plus près des arbres, des oiseaux et des ruisseaux !

Résultat ? Un meilleur moral et donc, de meilleurs chances de guérison.

Time : 2 mn 02 / [1]

« Beaucoup de recherches montrent que le stress psychologique mais aussi le stress physique diminuent lorsque vous êtes dehors. », assure la pédiatre Maren Østvold Lindheim.

Les initiateurs du projet aimeraient que ces chambres entourées de verdure deviennent une norme en Norvège et dans d’autres pays du monde.

Espérons que ce type d’expérience se généralise. Les enfants le méritent.

Positivr

[1] En Norvège, des chambres d’hôpital sont bâties en pleine forêt – franceinfo / Dailymotion