Décès Anémone : une carrière entre fous rires, force dramatique et coups de gueule [Vidéos]

Décès d’Anémone

Une carrière entre fous rires, force dramatique et coups de gueule

68 ans, une carrière incroyable, des rôles cultes… On ne présente plus Anémone, inoubliable Thérèse du « Père-Noël est une ordure ». Son agent a annoncé la triste nouvelle ce mardi 30 avril : la comédienne est décédée.

La nouvelle est tombée, et elle a mis les larmes aux yeux à bon nombre de fans du Splendid. Anémone, emblématique actrice française, interprète de Thérèse dans Le Père-Noël est une ordure, a trouvé la mort à l’âge de 68 ans. Son agent a annoncé la triste nouvelle à l’AFP en fin d’après-midi : Anne Bourguignon, de son vrai nom, a succombé à une longue maladie. Les causes de son décès n’ont pas été évoquées dans les premiers moments, mais ont désormais été révélées au public : l’actrice souffrait d’un cancer du poumon.

Était-ce la raison pour laquelle elle avait mis un terme à sa carrière ? Depuis fin 2017, la comédienne avait pris la décision d’arrêter la scène. Elle l’avait expliqué au Parisien : « Ça y est, j’ai ma retraite et de quoi vivre sans bosser. Elle n’est pas bien grasse, heureusement j’ai un loyer par ailleurs qui me rapporte. Par rapport aux carrières qu’on fait, on n’a pas beaucoup de fric à la retraite. »

Brouillée avec la troupe du Splendid, Anémone ne trouvait en effet plus vraiment de plaisir dans le monde du showbusiness, lassée par le côté business, justement : « Le fric s’est emparé de tout, partout ! Quand j’ai commencé dans les années 1980, ça allait encore, là, c’est insupportable… Il n’y a plus moyen d’exercer. Il y a toute la sauce autour, maintenant… Bon débarras ! » Elle n’avait pas supporté le succès phénoménal du Père Noel est une ordure…

« Johnny, il a fait quoi ? A part se déguiser et mentir ? »

Anémone explique pourquoi elle compte mettre un terme à sa carrière…

Anémone se lâche. Dans une interview au Parisien en forme de règlement de comptes avec la société (et la vie), l’actrice de 67 ans explique pourquoi elle compte mettre un terme à sa carrière.

Elle jette, par la même occasion, un regard plutôt pessimiste sur le monde. Fatiguée du métier, elle prendra sa retraite le 31 décembre, après une dernière représentation de la pièce Les Nœuds au Mouchoir au Palais des Glaces, son dernier rôle.

« Je suis un peu désillusionnée. »

« J’avais décidé d’être artiste, pas vendeuse de films ni de pièces de théâtre », souligne-t-elle avant de confier détester faire la promotion des films. Sa lassitude ne date pas d’hier. « Avec la notoriété, l’année du film le Père Noël est une ordure (1982), c’est devenu fou, j’avais 32 ans et ça m’a fait chier. »

Laconique, elle balaye les sujets et n’hésite pas à balancer des coups. La politique, Johnny, Marc Lévy, tout y passe. « Je suis un peu désillusionnée », admet-elle, et on la croit sur parole. La politique ? « C’est un concours de crétins et de menteurs. » Mitterrand de gauche ? « Et puis quoi encore ? Des funérailles nationales à Marc Lévy ? On vient de faire Jean d’Ormesson et Johnny Hallyday, Marc Lévy devrait être le prochain. Johnny, il a fait quoi ? A part se déguiser et mentir ? Voter à droite et fuir le fisc ? Il n’a fait que se marier, divorcer, se marier. C’était un pantin médiatique ».

Pour finir, le journaliste lui demande ce qu’on peut lui souhaiter : « Rien, c’est bon, merci ».

C’est bien compris.

Anémone dans « Le Père Noël est une ordure » 1982

L’actrice Anne Bourguignon, dite Anémone, s’est éteinte au petit matin du 30 avril 2019 des suites d’une longue maladie, à l’âge de 68 ans.

Anémone (9 août 1950 – 30 avril 2019)

