Digital Art | Engram Melting Memories : la matérialisation de la mémoire en data sculpture [Vidéo]

Engram Melting Memories

La matérialisation de la mémoire en data sculpture numérique

Le dernier projet de Refik Anadol, « Melting Memories » traite de la relation entre les êtres humains et le souvenir de la mémoire à l’aide des dernières technologies et des possibilités infinies du cerveau.

L’artiste croit que la question qui a occupé le monde de l’art et de la littérature depuis le début du 20ème siècle, « que sont les souvenirs et que nous disent-ils ? », a été transformée au 21ème siècle en « Que peut-on faire avec des souvenirs ? », à une époque où la connexion avec le passé est relativement plus facile que jamais.

Le fondement du travail d’Anadol est de transformer toute sorte de donnée en matériel visuel. En filtrant l’appartenance la plus intime, les souvenirs et le processus mnémoniques d’un individu, l’artiste révèle la matérialité du cerveau. En manipulant habilement la technologie de pointe, Anadol attire l’attention sur les possibilités de représentation offertes aux artistes par la technologie de pointe et l’art contemporain, tout en s’interrogeant sur l’émergence d’un nouvel espace où l’intelligence artificielle n’est plus en conflit avec l’intimité.

Ces algorithmes sont formés en se concentrant non pas sur le contenu des souvenirs, mais sur les vibrations que le processus mnémonique provoque dans les recoins les plus sombres du cerveau. Ces algorithmes uniques constituent les éléments des structures visuelles multidimensionnelles qui, créant une nouvelle dimension pour la question de la représentation dans l’art contemporain. Les spectateurs pourront découvrir des sculptures de données et des peintures tridimensionnelles sur des écrans LED à l’échelle architecturale misent en valeur par des éclairages et des projections.

La matérialité de la mémoire. Melting Memories a offert de nouvelles perspectives sur les possibilités de représentation qui émergent de l’intersection de la technologie de pointe et de l’art contemporain. En présentant plusieurs projets interdisciplinaires qui traduisent l’insaisissable processus de récupération de la mémoire en collections de données, l’exposition a plongé les visiteurs dans la vision créative d’Anadol de la « récupération ».

« La science énonce des significations ; l’art les exprime. », écrit le philosophe américain John Dewey et fait une curieuse distinction entre ce qu’il considère comme les principaux modes de communication dans les deux disciplines. Dans Melting Memories, les déclarations expressives de Refik Anadol fournissent au spectateur des œuvres d’art révélatrices et contemplatives qui génèrent des réponses à la thèse de Dewey.

Comprenant des peintures de data, des sculptures de data augmentées et des projections de lumière, le projet dans son ensemble lance de nouvelles avancées technologiques qui permettent aux visiteurs d’expérimenter des interprétations esthétiques des mouvements moteurs à l’intérieur d’un cerveau humain. Chaque œuvre est le fruit des expériences impressionnantes de l’artiste avec les outils technologiques avancés fournis par le Neuroscape Laboratory de l’Université de Californie à San Francisco. Neuroscape est un centre de neurosciences axé sur la création de technologies et la recherche scientifique sur les fonctions cérébrales des personnes en bonne santé ou affaiblies. Anadol recueille des données sur les mécanismes neuronaux du contrôle cognitif à partir d’un EEG (électroencéphalogramme) qui mesure les changements dans l’activité des ondes cérébrales et fournit des preuves du fonctionnement du cerveau au fil du temps. Ces ensembles de données constituent les blocs de construction des algorithmes uniques dont l’artiste a besoin pour les structures visuelles multidimensionnelles exposées.

Les installations d’Anadol ne s’adressent pas seulement à l’adoption productive de la technologie et de l’art de pointe, mais aussi à l’étude de la mémoire humaine , des anciens Egyptiens à Blade Runner 2049. Le titre de l’exposition, « Melting Memories », fait référence à l’expérience de l’artiste avec des interconnexions inattendues entre des œuvres philosophiques séminales, des enquêtes académiques et des œuvres d’art qui prennent la mémoire comme thème principal. Le titre attire en outre l’attention sur la fusion des neurosciences et de la technologie dans ces débats philosophiques qui durent depuis des siècles, remettant en question l’émergence d’un nouvel espace où l’intelligence artificielle n’est pas en conflit avec l’individualité et l’intimité.

Engram : Data Sculpture for Melting Memories

