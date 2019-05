Juan Branco, François Ruffin, etc… : Stratégies pour canaliser les Gilets Jaunes [Vidéos]

Xavier Moreau et Pierre-Antoine Plaquevent / Capture écran vidéo

Quand le rebelle Juan Branco appelait à renverser la souveraineté syrienne avec BHL, Harlem Désir et autre Dominique Sopo depuis le site de BHL : https://laregledujeu.org/2011/05/25/5795/s-o-s-syrie/

Xavier Moreau et Pierre-Antoine Plaquevent nous exposent la manière dont le régime est en train de préparer une opposition contrôlée et une possible alternative pour l’après Macron.

Time : 27 mn 23 / [1]

L’émergence d’un Juan Branco ou auparavant d’un François Ruffin mais aussi celle de certains médias pseudo-dissidents constituent autant de stratégies que le système est en train de déployer afin de fragmenter le mouvement des Gilets Jaunes et de l’orienter vers l’impasse des thématiques de l’ultra-gauche et de la sixième république.

Juan Branco & François Ruffin

La juriste Georgia Pouliquen retire son soutien à Juan Branco et affirme haut et fort que « Les francs-maçons noyautent toutes les institutions de ce pays ».

Time : 8 mn 31 / [2]

La juriste Georgia Pouliquen, Gilet Jaune, s’interroge sur la sincérité du révolutionnaire Juan Branco qui relativise/minimise l’importance de la franc-maçonnerie et de son réseau étatique, tout en versant dans le non-argumentaire consistant à cataloguer toute critique de la franc-maçonnerie comme du vulgaire « complotisme »… Juan Branco dénonce les « riches », mais sans jamais remonter aux réseaux occultes qui mènent le bal de la Ripoublique…

Il appartient à chacun de se faire sa propre opinion

https://reseauinternational.net/juan-branco-ruffin-etc-les-strategies-pour-canaliser-les-gilets-jaunes/

https://www.fawkes-news.com/2019/04/juan-branco-nous-cache-quelque-chose.html

[1] Juan Branco, Ruffin etc : les stratégies pour canaliser les gilets jaunes – lesnonalignes / YouTube

[2] Juan Branco et la Franc-maçonnerie : jeune candide ou réel infiltré ? Georgia Pouliquen – Alexandre Lebreton – MK / YouTube