Les légendes du cinéma : Aoki Tsuru

Aoki Tsuru (1892-1961)

Tsuru Aoki naît le 9 septembre 1892 à Tokyo, au Japon.

Petite actrice de cinéma, elle n’a joué que dans 43 films entre 1913 et 1960. Peu connue en Europe, elle joua notamment dans «The Oath Of Tsuru San » (1913), « Love’s Sacrifice » (1914), « Star Of The North » (1914) avec Sessue Hayakawa, « The Typhoon » (1914), « The Chinatown Mystery » (1915), « The Honorable Friend » (1916), « The Bravest Way » (1918) avec Florence Vidor, « The Gray Horizon » (1919), « A Tokyo Siren » (1920), « Black Roses » (1921), « Five Day To Live » (1922), « La Bataille » (1923), « The Great Prince Shan » (1924) ou encore « The Danger Line » (1924).

En mai 1914, elle épouse l’acteur japonais Sessue Hayakawa (1889-1973) jusqu’à son décès le 18 octobre 1961. Ils n’eurent aucun enfant mais ils adoptèrent l’enfant adultérin de Sessue venu au monde pendant leur union.

Sessue Hayakawa

En 1960, elle apparait pour la dernière fois au cinéma dans le film « Hell To Eternity » avec Vic Damone et Sessue Hayakawa.

Aoki Tsuru est décédée le 18 octobre 1961 d’une péritonite aiguë à Tokyo, au Japon.

