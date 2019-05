La programmation dont nous sommes tous victimes – Pr Bruce Lipton [Vidéos]

Time : 15 mn 45 / [1]

Pr Bruce Lipton

Synopsis :

Dans cet épisode, le Pr Bruce Lipton vous parle de la programmation dont nous sommes tous victimes durant les 7 premières années de notre vie, et comment commencer à y remédier.

Sonny Court, lui, partage sa philosophie en ce qui concerne notre responsabilité de réaliser que nous sommes notre environnement.

Pr Bruce Lipton

Biographie succincte :

Bruce Harold Lipton est un biologiste du développement américain connu pour promouvoir l’idée que les gènes et l’ADN peuvent être manipulés par les croyances de la personne, proposant une conception non-académique de l’épigénétique.

En 1966, il a obtenu une licence de biologie à l’Université de Long Island. Puis un doctorat en biologie du développement à l’Université de Virginie en 1971. En 1973, il enseigne l’anatomie comme maître-assistant à l’école de médecine de l’Université du Wisconsin, avant de rejoindre l’Université américaine de l’école de médecine des Caraïbes, où il est professeur d’anatomie pendant trois ans.

De 1987 à 1992, Lipton a travaillé comme chercheur à l’Université Penn State et au Centre Médical de l’université Stanford. Depuis 1993, il est professeur vacataire dans différentes universités.

Ses recherches, menées à l’École de médecine de l’Université de Stanford, ont joué un rôle précurseur dans le développement de l’épigénétique, la discipline scientifique qui explore l’influence de l’environnement sur l’ADN.

Le Pr Bruce Lipton est un leader mondialement reconnu dans l’unification de la science et de l’esprit et l’une des voix les plus écoutées dans la nouvelle biologie. Pionnier dans les domaines de l’éducation alternative et de la littérature holistique.

