Les légendes du cinéma : Arbuckle Roscoe

Roscoe Arbuckle naît le 24 mars 1887 à Smith Center, dans le Kansas.

Issu d’une famille de 9 enfants, la légende prétend qu’il pesait déjà 16 livres (7,25 kilos) à sa naissance.

Il entame des études afin de devenir plombier mais des professionnels du théâtre lui suggèrent de se lancer dans le spectacle en raison de son physique comique. Il débute donc au théâtre.

Après une courte carrière sur scène, il part pour Hollywood. Il est engagé comme figurant pour 3$ par semaine. William Selig le remarque et encourage Mack Sennett à travailler avec lui.

En 1912, il tourne à la Keystone des « shorts » comiques en compagnie de Mabel Normand, ou Charlie Chaplin. Il prend le surnom de « Fatty » en raison de son embonpoint. Il connaît un succès populaire grâce à sa rondeur.

A partir de 1913, « Fatty » paraît dans les titres des films. Après avoir participé à 8 films en 1916 et ayant reçu une proposition intéressante de la Paramount, Roscoe Arbuckle quitte la Keystone en pistonnant son neveu Al Saint-John, Buster Keaton et Alice Lake. Grâce Joseph M. Schenck, le trio tournera 19 films. Alice Lake étant remplacée pour les 4 derniers par Molly Malone.

Alors au sommet de sa carrière, il gagne 1 000 000$ par an : il est le premier acteur à recevoir un tel salaire à cette époque. En dépit de sa taille, il était très sportif et agile, ses comédies étaient renommées pour leur rythme, scènes de poursuite et gags visuels. La première apparition connue de la bataille de la tarte à la crème est dans un film Keystone de 1913 appelé « A Noise From The Deep ».

En 1921, un scandale éclate qui va ruiner la carrière de « Fatty » : il est accusé de viol et d’homicide involontaire sur l’actrice Virginia Rappe. Bien que la justice l’acquitte au bout de son troisième procès, il est boycotté par les organisations religieuses et les ligues féminines.

Seul Buster Keaton accordera son soutien. Les studios interdisent formellement à Roscoe de dire quoi que ce soit à qui que ce soit.

Virginia Rappe (1895 – 1921)

Il disparaît des écrans, mais il continue néanmoins à faire de la mise en scène sous le pseudonyme de William Goodrich. Pour sa collaboration avec Cline, il avait choisi le pseudonyme transparent de Will B. Goode. Mais l’alcool commence ses ravages et devient rapidement détestable et incontrôlable : il est immédiatement viré.

En 1931, il revint timidement à la réalisation mais reste boycotté. Devenu alcoolique, il s’exhibe dans un music-hall et tient un bar pour vivre.

Au cours de sa vie, il se maria 3 fois et n’eut aucun enfant :

Minta Durfee (1889-1975) du 6 août 1908 jusqu’au 25 janvier 1925.

Doris Deane (1900-1974) du 16 mai 1925 jusqu’en août 1928. Elle déclarait qu’elle le quittait pour sa cruauté.

Addie McPhail (1905-2003) du 28 juin 23 jusqu’à sa mort le 29 juin 1933.

Roscoe est foudroyé par une crise cardiaque le 29 juin 1933 à New York. Ses cendres ont été jetées dans le Pacifique.

Quelque unes de ces citations :

Concernant le scandale : « Je ne le comprends pas. Une minute je suis le type que tout le monde aime et juste après je suis le type tout le monde aime détester ».

« Un bon rire est la chose la plus valable dans la vie. »

