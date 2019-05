Nous et Les Autres [Vidéo]

Time : 5 mn 03 / [1]

L’analyse transactionnelle nous offres un concept simple et puissant, bien utile à la connaissance de soi, pour mieux comprendre nos réactions et nos croyances limitantes en cas de mal-être ou de difficultés relationnelles.Nous l’appelons « les drivers » ou tout simplement, « les messages contraignants ».

Ce sont des messages externe reçus dans l’enfance, qui influencent inconsciemment notre comportement pour obtenir plus d’amour ou de reconnaissance de la part des autres.On les intègre, on les entend. Ils nous amènent à ressentir et à penser.Nous agissons tous sous l’influence d’un ou deux de ces drivers dominants.

Il en existe cinq :

Sois parfait.

Sois fort.

Dépêche-toi.

Fais des efforts.

Fais plaisir.

« Être heureux ne signifie pas que tout est parfait. Cela signifie que vous avez décidé de regarder au-delà des imperfections. »

Aristote

Source :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Process_communication

https://coaching.monkey-tie.com/identifier-vos-drivers/

https://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(13)00004-4

https://www.e-atif.fr/2015/01/15/drivers-et-messages-contraignants/

https://mmindbodylife.com/2018/04/10/les-5-drivers-qui-nous-animent/

http://madame.lefigaro.fr/bien-etre/la-recette-du-bonheur-220116-111951

https://analysetransactionnelle.fr/p-Comment_ameliorer_les_relations_grace_aux_Drivers

http://sante.lefigaro.fr/actualite/2013/03/15/20069-pourquoi-chaque-etre-humain-pense-differemment

https://bibliobs.nouvelobs.com/en-partenariat-avec-books/20121005.OBS4754/la-solitude-nuit-gravement-a-la-sante.html

Test de personnalité :

https://www.weabow.com/test-ligne-gratuit-test-personnalite-drivers-at-fais-plaisir.html

Vidéo :

[1] Et tout le monde s’en fout #43 – Les autres – Et tout le monde s’en fout / YouTube