Airwood : un ébéniste invente du bois gonflable [Vidéo]

Photo : pour illustration / Crédits : ARCA Ébénisterie

Preuve que le bois reste un matériau moderne et sans limite, cet atelier d’ébénisterie a mis au point un modèle qui se gonfle d’air…

Du bois gonflable ? On doit cette surprenante invention aux Français de l’Atelier de recherche et de création en ameublement (ARCA), et le résultat est aussi joli que spectaculaire.

Photo : pour illustration / Crédits : ARCA Ébénisterie

Pour avoir tout de suite une idée d’à quoi ça ressemble et comprendre comment ça marche, cette vidéo signée Creapills :

Time : 59 s / [1]

Sur son site, l’ARCA précise :

« Le « bois gonflable » est un matériau qui a demandé 10 ans de mise au point.

Il permet la production de panneaux plaqués ayant la particularité de laisser apparaître un motif de manière réversible (…)

Le panneau est accompagné d’un appareillage pneumatique automatisé qui gère les injections et extractions d’air, nous pouvons aussi le faire fonctionner avec des pompes manuelles.

Les motifs et le rythme des mouvements offrent ainsi de grandes possibilités esthétiques. »

Un savoir-faire exceptionnel.

Photo : pour illustration / Crédits : ARCA Ébénisterie

