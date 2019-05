Les légendes du cinéma : Arletty

Arletty (1898-1992)

Arletty, de son vrai nom Léonie Marie Julie Bathiat, est une actrice française née le 15 mai 1898 à Courbevoie.

Sa mère Marie Dautreix est lingère et son père Michel Bathiat, chef du dépôt des tramways originaire de l’Auvergne. Elle fait de bonnes études dans une institution privée, puis entreprend d’étudier la sténographie chez Pigier. La Guerre de 1914 fauche sur le champ de bataille son premier amour qu’elle surnommait « Ciel », à cause de la couleur de ses yeux. En 1916, son père meurt, écrasé par un tramway. Arletty, son frère et sa mère se trouvent expulsés du dépôt.

Elle se laisse alors séduire par un banquier, de confession israélite, Jacques-Georges Lévy. Ils ont le même âge. Il l’amène dans sa villa 18, Avenue Alphonse de Neuville, à Garches. Ils ont pour voisins Coco Chanel et André Brulé. Jacques-Georges lui fait connaître le théâtre, les grands couturiers, les bons restaurants et la plus haute société parisienne. Mais elle le quitte.

Puis, un jour, elle rencontre Paul Guillaume, l’homme qui imposa l’Art Nègre et le Cubisme. Il lui conseille de tenter sa chance au théâtre. Afin de la pistonner, il lui donne une lettre de recommandation pour le directeur du Théâtre des Capucines, qui l’engage comme petite femme de revue. En souvenir d’une héroïne de Guy de Maupassant, on décide de l’appeler Arlette. Elle rajoutera un “i” au bout, puis transformera le i en y pour faire plus “chic anglais up to date”.

En 1930, le cinéma parlant commence à s’imposer en France, Arletty avait refusée de tourner dans les films muets, accepte un petit rôle dans le film « La Douceur d’Aimer ». Elle ne s’apprécie pas mais continue de tourner dans quelques films : « Un Chien Qui Rapporte » (1931), « Une Idée Folle » (1932), « Mademoiselle Josette, Ma Femme » (1933) avec Annabella, « Je Te Confie Ma Femme » (1933) et « Pensions Mimosa » (1934) entre autres.

En 1938, elle est dirigée dans un film qui l’impose comme vedette : « Hôtel Du Nord » avec Annabella et Jean-Pierre Aumont. En 1939, Jacques Prévert la révèle sous un jour différent en lui composant le rôle de Clara du « Le Jour se Lève » (1939) avec Jean Gabin.

Elle tient à diversifier ses styles de composition. Elle tourne donc dans 2 comédies : « Fric-Frac » (1939) et « Circonstances Atténuantes » (1939).

Arletty et Jean Gabin dans le film « Le jour se lève » (1939)

En 1941, Arletty tourne dans le célébrissime « Madame Sans-Gêne ». Elle interprète si bien son rôle qu’il semble être spécialement écrit pour elle. En 1942, se sont dans « Les Visiteurs Du Soir » où elle s’impose malgré son âge.

En 1943, « Les Enfants Du Paradis » avec Pierre Brasseur qui l’immortalise dans ce chef-d’œuvre mondial. Cependant le tournage rencontre des difficultés et le film ne verra le jour qu’au début de 1945 alors qu’Arletty est en résidence surveillée. Pendant 4 ans, Arletty se fait discrète afin d’éviter tout problème avec la guerre en France. En 1947, elle revient avec un nouveau film avec « La Fleur De L’Age » mais le film demeure inachevé pour raison de faillite. « Buffalo Bill Et La Bergère » subira le même sort. En 1949, Arletty fait enfin sa rentrée sur les écrans avec « Portrait d’un Assassin » avec Pierre Brasseur et Erich Von Stroheim ne connaît qu’un succès très moyen. Elle connaît le succès avec deux pièces de Tennessee Williams qu’elle reprend : « Un Tramway nommé Désir » (en 1950) et « La Descente d’Orphée » (en 1959)

Entre temps, elle tourne encore dans quelques films comme « Le Père De Demoiselle » (1953), « Huis Clos » (1955), « Le Passager Clandestin » (1957), « Maxime » (1958) avec Charles Boyer et Michèle Morgan, « Un Drôle De Dimanche » (1958) avec Bourvil, Danielle Darieux et Jean-Paul Belmondo.

En 1962, elle fait partie du casting exceptionnel du film « Le Jour Le Plus Long » avec Henry Fonda, Bourvil, Richard Burton, Sean Connery, John Wayne, Robert Mitchum, Sal Mineo, Mel Ferrer entre autres.

Un grave accident des yeux la contraint d’abandonner les studios. Se sera dernière apparition au cinéma français « Le Voyage à Biarritz » avec Fernandel. « Tempo Di Roma » sera son dernier film avec Charles Aznavour.

Elle ne s’est jamais mariée et n’eut aucun enfant.

Arletty est décédée le 23 juillet 1992 à l’âge de 94 ans à Paris.

Filmographie complète :

1930 : La Douceur d’aimer de René Hervil : Une dactylo

1931 : Un chien qui rapporte de Jean Choux : Josyane Plaisir

1932 : Enlevez-moi de Léonce Perret : Lulu

1932 : Une idée folle de Max de Vaucorbeil : Anita, une danseuse

1932 : La Belle Aventure de Reinhold Schünzel et Roger Le Bon : Mme Desminières

1933 : Je te confie ma femme de René Guissart : Totoche

1933 : Le Voyage de monsieur Perrichon de Jean Tarride : Anita

1933 : Un soir de réveillon de Karl Anton : Viviane

1933 : La Guerre des valses de Ludwig Berger, Raoul Ploquin : La chocolatière

1934 : Pension Mimosas de Jacques Feyder : Parasol

1934 : Le Vertige de Paul Schiller : Emma

1935 : La Garçonne de Jean de Limur : Niquette

1935 : Amants et Voleurs de Raymond Bernard : Agathe

1935 : La Fille de madame Angot de Jean Bernard-Derosne : Mme Ducoudray

1935 : Aventure à Paris de Marc Allégret : Rose de Saint-Leu

1936 : Le Mari rêvé de Roger Capellani : Ève Roland

1936 : Faisons un rêve de Sacha Guitry : Participation dans le prologue du film

1936 : Messieurs les ronds-de-cuir d’Yves Mirande : La belle-sœur de La Hourmerie

1936 : Feu la mère de madame – court métrage de Germain Fried : Yvonne, l’épouse de Lucien

1936 : Mais n’te promène donc pas toute nue – court métrage de Léo Joannon : Clarisse Ventroux

1937 : Mirages ou Si tu m’aimes d’Alexandre Ryder : Arlette

1937 : Désiré de Sacha Guitry : Madeleine, la femme de chambre

1937 : Aloha, le chant des îles de Léon Mathot : Ginette

1937 : Les Perles de la couronne de Sacha Guitry et Christian-Jaque : La reine d’Ethiopie

1938 : Hôtel du Nord de Marcel Carné : Mme Raymonde, la prostituée

1938 : La Chaleur du sein de Jean Boyer : Bernadette, la plus jeune mère

1938 : Le Petit Chose de Maurice Cloche : Irma Borel

1939 : Circonstances atténuantes de Jean Boyer : Marie-Jeanne dite « Marie qu’a d’ça »

1939 : Fric-Frac de Claude Autant-Lara et Maurice Lehmann : Loulou

1939 : Le jour se lève de Marcel Carné : Clara, la partenaire de Valentin

1940 : Tempête de Dominique Bernard-Deschamps : Ida Maulaincourt

1941 : Madame Sans-Gêne de Roger Richebé : Catherine Hubscher, blanchisseuse

1942 : Boléro de Jean Boyer : Catherine, l’amie d’Anne-Marie

1942 : Les Visiteurs du soir de Marcel Carné : Dominique, troubadour dépêché par le diable

1942 : L’Amant de Bornéo de Jean-Pierre Fzydeau et René Le Hénaff : Stella Losange, artiste en renom

1942 : La Femme que j’ai le plus aimée de Robert Vernay : La Divette, la locataire

1942 : La Loi du 21 juin 1907 – court métrage de Sacha Guitry : Gertrude

1943 : Les Enfants du paradis – première époque Le boulevard du crime de Marcel Carné : Garance, la beauté

1943 : Les Enfants du paradis – deuxième époque L’homme en blanc de Marcel Carné : Garance, la beauté

1947 : La Fleur de l’âge – film inachevé de Marcel Carné

1948 : Madame et ses peaux-rouges (Buffalo Bill et la bergère) – film inachevé de Serge T. de Laroche

1949 : Portrait d’un assassin de Bernard-Roland : Marthe

1950 : Georges Braque – documentaire d’André Bureau : Arletty assure le commentaire

1951 : L’Amour, Madame de Gilles Grangier : Elle-même

1951 : Gibier de potence de Roger Richebé : Mme Alice

1953 : Le Père de Mademoiselle de Marcel L’Herbier et Robert-Paul Dagan : Edith Mars

1954 : Le Grand Jeu de Robert Siodmak : Mme Blanche

1954 : Huis clos de Jacqueline Audry : Inès

1954 : L’Air de Paris de Marcel Carné : Blanche Le Garrec

1956 : Mon curé chez les pauvres d’Henri Diamant-Berger : Nine, l’épouseuse

1956 : Vacances explosives de Christian Stengel : Arlette Bernard

1958 : Le Passager clandestin de Ralph Habib : Gabrielle, l’amie de Lotte

1958 : Et ta sœur de Maurice Delbez : Lucrèce du Boccage

1958 : Un drôle de dimanche de Marc Allégret : Juliette Harmier

1958 : Maxime d’Henri Verneuil : Gazelle

1959 : Paris la belle – court métrage documentaire de Pierre Prévert et Marcel Duhamel : Arletty assure le commentaire

1960 : Les Primitifs du XIIIe – court métrage documentaire de Pierre Guilbaud : Arletty assure le commentaire

1961 : Les Petits Matins ou Mademoiselle stop de Jacqueline Audry : Gabrielle la maîtresse de Rameau

1962 : La Loi des hommes de Charles Gérard : La comtesse

1962 : La Gamberge de Norbert Carbonnaux : La mère d’Albert

1962 : Le Jour le plus long (The Longest day) de Ken Annakin et Andrew Marton : Mme Barrault

1962 : Tempo di Roma de Denys de La Patellière : Cri-cri

1962 : Le Voyage à Biarritz de Gilles Grangier : Fernande

1967 : Dina chez les Rois – court métrage documentaire de Dominique Delouche : Arletty assure le commentaire et lecture d’un poème

1977 : Jacques Prévert – moyen métrage documentaire de Jean Desvilles : Voix d’Arletty et témoignages

1985 : Carné, l’homme à la caméra – documentaire de Christian-Jaque : Voix de la caméra

