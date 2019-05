10 anciennes civilisations dont vous n’avez peut-être jamais entendu parler [Vidéo]

Pour illustration

La civilisation est l’ensemble des phénomènes sociaux d’une grande société, notamment : religieux, moraux, scientifiques ou encore techniques. D’un côté, tous s’accordent à dire que les civilisations chinoise et égyptienne figurent parmi celles qui sont les plus célèbres. D’un autre côté, la polémique existe toujours à propos du statut de civilisation des aborigènes d’Australie. Ça peut être étonnant, mais il existe aussi 10 anciennes civilisations dont vous n’avez jamais entendu parler.

1. Civilisation de Norte Chico (3500 – 1800 AV. J.-C.)

PHoto : Norte Chico

La civilisation du Norte Chico est un mystère. On sait peu de choses sur cette société précolombienne au Pérou, qui est probablement la plus ancienne civilisation connue en Amérique.

Des preuves ont été trouvées concernant d’énormes structures, y compris des pyramides, et des vestiges de systèmes d’irrigation complexes, mais rien n’indique vraiment comment les gens menaient leur vie quotidienne. À ce jour, six pyramides ont été découvertes, la plus grande étant connue sous le nom de Pyramide Mayor. Bien que n’étant pas aussi élaborés que l’architecture postérieure d’Inca, les pyramides étaient toujours des structures complexes.

Les colonies de Norte Chico étaient situées au nord de l’actuelle Lima. Il est intéressant de noter qu’à cette époque, Norte Chico était l’une des rares civilisations à ne pas savoir apparemment faire de la poterie, aucun artefact de ce type n’ayant été découvert sur les sites. On pense plutôt qu’ils utilisaient des citrouilles qui auraient eu une utilité limitée pour la cuisson des aliments.

Peu d’exemples d’art ou de décoration ont été trouvés sur leurs artefacts. Il semble y avoir eu une certaine croyance en une divinité, bien qu’il ne soit pas encore possible de dire quelle eut des convictions.

Les colonies ont été construites vers 1800 av. J.-C. Abandonné, mais on ne sait toujours pas pourquoi. Rien n’indique qu’ils aient été impliqués dans une guerre ou un conflit, ou aient été affectés par une catastrophe naturelle. Les colonies de peuplement étaient concentrées autour de trois fleuves principaux. Il était donc possible que la population ait migré à la suite d’une sécheresse prolongée dans d’autres pays, mais cela ne peut être prouvé.

2. La Nubie

Les ruines des pyramides de Nubie © Wikimedia / COSV

La Nubie, située au sud de la Nubie, l’Égypte au Soudan était une civilisation qui régnait autrefois sur l’Égypte. La Nubie avait ses propres pyramides ; Les restes de 223 peuvent encore être vus aujourd’hui. La 25ème dynastie de l’Egypte ancienne, également connue sous le nom de Black Dynasty en raison de la peau sombre des pharaons nubiens, était une période de stabilité et de prospérité axée sur la culture et les arts.

Le royaume avait sa propre langue écrite et sa propre culture et la région était riche en or. La Nubie avait son propre symbole de royauté, mais son influence a pris fin lorsque le pharaon Snéfrou a envahi la Nubie et l’a établie comme un avant-poste pour l’extraction de minéraux. Loin d’être un pays de statut, il est devenu une région d’Égypte sous le contrôle du pharaon.

Le peuple nubien s’est en grande partie assimilé à la population égyptienne, bien que des preuves archéologiques de sa civilisation existent toujours. Comme les Égyptiens, ils ont préféré des images sculptées d’eux-mêmes, bien que parfois ils avaient un excès de poids.

À chacun ses goûts.

3. Ninive (6000 – 612 AV. J.-C.)

Ninive © Wikipedia / Omar Siddeeq Yousif

Ninive (aujourd’hui Mossoul en Irak) était le site de l’une des plus anciennes et des plus grandes civilisations. La ville primitive a été endommagée par une série de tremblements de terre, notamment la destruction du premier temple d’Ishtar. La ville a cependant continué à se développer. Le roi Sennachérib (704-681 av. J.-C.) fit de Ninive la capitale de l’empire assyrien. Il fit construire un mur de 15 portes autour de la ville ainsi que des parcs, des aqueducs, des canaux et un palais de 80 chambres… un homme humble. Il avait proclamé « Un palais sans rivaux ». Certains érudits pensent que les célèbres jardins suspendus de Babylone étaient situés à Ninive et commandés par le roi.

Il y avait une bibliothèque avec plus de 30 000 tablettes d’argile avec une inscription construite, un nombre énorme d’œuvres pour l’époque. Les érudits et les scribes affluèrent dans la ville et devinrent un centre de développement de l’art, de la science et de l’architecture. L’uns des tablettes les plus inhabituels découverts à cet endroit fait état d’une grande inondation qui a noyé le monde entier et d’un homme qui a survécu à la construction d’un bateau et a libéré un pigeon à la recherche de la terre ferme. Cette version de l’histoire de l’Arche de Noé faisait partie d’un poème épique de 1800 av. J.-C. 1000 ans avant son inclusion dans la Bible hébraïque. Une grande partie du contenu de la bibliothèque de Ninive se trouve maintenant dans les coffres de la British Library.

Une querelle royale en 627 av. J.-C conduisit à l’éclatement de l’empire assyrien et en 612 av. J.-C, Ninive fut incendiée par une force combinée de Perses, de Babyloniens et autres qui ont divisé la région entre eux, laissant les grands bâtiments en ruine. Les ruines ont été fouillées en 1846 et les travaux se sont poursuivis jusqu’à ce jour, bien qu’il ait souffert des récentes émeutes et ait été endommagé par le vandalisme.

4. Mehrgarh (7000 AV. J.-C.)

Les ruines de Mehrgarh © Wikipedia / Ashish_Premier

En 1974, les fouilles à Mehrgarh au Pakistan ont commencé, mais le manque d’intérêt du gouvernement, l’érosion des terres et le pillage chronique du site ont fait de Mehrgarh une civilisation relativement cachée. De plus, les querelles tribales persistantes et la sécurité des excavateurs ont entravé les fouilles archéologiques.

C’est regrettable, car Mehrgarh est l’une des plus anciennes civilisations du monde. Les artefacts non pincés illustrent une société sophistiquée ayant des relations commerciales établies avec diverses régions. On pense que c’était autour de 7000 av. J.-C, existant des milliers d’années avant la civilisation de la vallée de l’Indus dans la même région.

On pense que Mehrgarh avait environ 25 000 habitants . Il existe encore des preuves de la vie quotidienne, y compris des preuves de chirurgie dentaire. Une grande partie des vestiges sont enfouis dans le sol et leur exposition constitue un défi, notamment un complexe de bâtiments en briques crues bien conservés et même un cimetière.

5. Le Royaume Aryen (1500 AV. J.-C.)

Rigveda in Sanskrit, India early 19th century. (Public Domain) Sanskrit is a standardized dialect of Old Indo-Aryan

Vers 1 500 ans av. J.-C., un groupe important de nomades, comprenant peut-être les vestiges de la civilisation de la vallée de l’Indus, s’installa en Inde. Il n’est pas clair si cette migration de masse était le résultat d’une évasion d’une catastrophe naturelle ou s’il s’agissait bien d’une invasion.

Quelle que soit la cause, une nouvelle civilisation est née sur le sous-continent indien. La langue aryenne s’est développée et les nouveaux colons ont développé l’agriculture. La civilisation aryenne était autour de 1000 av. J.-C. Notez que le nom « Aryan » vient du mot sanskrit « arya » que ces migrants en Inde appellent ainsi.Aujourd’hui, il existe peu de documents historiques sur cette civilisation, bien que il est mentionné dans les Vedas – une collection de textes religieux – avec des récits de guerre et d’autres conflits. Cependant, il n’y a aucun moyen de savoir exactement comment sont ces textes. Il y a peu d’artefacts de cette période, bien que des recherches archéologiques soient en cours.

6. La Civilisation de Vinca (5 000 – 3 500 AV. J.-C.)

Vinca – Photo credit : Michel Wal

La civilisation de Vinca (ou civilisation de Donautal) s’enorgueillit. Certains croient qu’il s’agit de l’un des systèmes d’écriture les plus anciens du monde, avec environ 700 caractères, dont la plupart ont été sculptés en céramique. Bien que la langue n’ait pas été traduite, ils pensent qu’il s’agit d’une langue contenant à la fois des chiffres et des lettres. Son système agricole avancé en a fait l’une des cultures néolithiques les plus avancées que nous connaissions.

Des preuves de la civilisation de Vinca ont été découvertes sur les rives du Danube et existeraient bien avant les grandes civilisations de la Mésopotamie et de l’Égypte.

Les premières découvertes archéologiques ont été découvertes en 1908 sur la colline de Belo Brdo près de Belgrade. On pense que les colonies ont duré plus de 1000 ans avant d’être abandonnées. Dans chaque village, plusieurs milliers de personnes vivaient dans des maisons en osier et en farine d’argile. Ils élevaient des animaux et cultivaient des cultures et avaient même une sorte de charrue pour coudre du grain. Plus de 1000 ans avant leur utilisation générale en Europe, des outils en cuivre ont été découverts.

Le « Trésor d’or de Varna » a été découvert dans une nécropole près de Varna. Datant d’environ 6500 ans, il est peut-être le plus vieil orfèvre du monde. On ne sait pas pourquoi la civilisation de Vinca a disparu, mais, ce faisant, ils semblent avoir emporté leurs connaissances et leurs innovations.

7. Sanliurfa en Turquie

Gobekli Tepe près de Sanliurfa

Sanliurfa, dans l’actuelle Turquie, à l’origine appelée Urfa, a une longue et riche histoire, de nombreuses religions affirmant avoir une affinité avec la région. Il possède un certain nombre de caractéristiques archéologiques intéressantes, telles qu’une grotte, considérée comme le lieu de naissance du prophète Abraham. C’était considéré comme un centre majeur de la culture syrienne.

Tout près de Sanliurfa, Gobekli Tepe, où, avant la fameuse invention des outils en métal, des pierres mégalithiques étaient taillées et arrangées et 6000 ans avant Stonehenge . Gobekli Tepe possède le plus vieux temple du monde.

Les pierres, qui peuvent atteindre 5 mètres de haut, sont disposées en cercles et pèsent chacune entre 7 et 10 tonnes. Le plus grand cercle mesure 20 mètres de diamètre et certaines des pierres sont ornées d’images d’animaux tels que renards, lions, scorpions et vautours.

On pense que des habitants d’Urfa se sont rendus au temple de Gobekli Tepe pour des cérémonies religieuses, bien qu’aucune preuve n’ait encore été trouvée pour montrer de quoi il s’agit. Les sondages dans ce domaine suggèrent qu’il pourrait y avoir jusqu’à 16 cercles similaires. Malheureusement, en raison de travaux de conservation inappropriés, des parties du site ont été endommagées en 2018 lorsque du béton a été coulé dessus.

8. Konar Sandal (4 500 – 3 000 AV. J.-C.)

Photo credit : Pourjafari

Konar Sandal est situé à Jiroft, une ville du sud de l’Iran. En 2002, une ziggourat a été découverte, l’une des plus grandes et des plus anciennes du genre au monde. À ce jour, deux collines ont été creusées à Konar Sandal, et les découvertes contenaient un grand bâtiment de deux étages avec des murs très épais, suggérant qu’ils formaient une sorte de forteresse.

La découverte de la ziggourat suggère une civilisation structurée basée sur le rituel et la conviction. On croit que c’était autour de 2200 av. J.-C. Il a été daté et peut-être construit par l’Aratta, un royaume de l’âge du bronze décrit dans des textes sumériens, mais dont l’emplacement n’a pas été découvert. Le responsable des fouilles archéologiques a décrit le lieu comme « Une civilisation indépendante et autochtone de l’âge du bronze avec sa propre architecture et sa propre langue ».

Le site a été pillé et non autorisé, on ignore combien de trésors ont été perdus. Néanmoins, on pense que la civilisation peut témoigner de la plus ancienne langue écrite du monde.

Les travaux sont en cours et, comme le site contient des traces d’habitations religieuses, domestiques, agricoles et industrielles, on espère qu’il en restera encore beaucoup.

9. Le Royaume d’Aksoum (100 – 940 APR. J.-C.)

Des ruines d’Aksoum

Aksoum était un royaume de l’Éthiopie septentrionale. C’était une société de pouvoir et d’influence, et à son apogée s’étendait du bord du Sahara à l’ouest au désert d’Arabie à l’est.

Les Aksumites développèrent leur propre scénario, Geez, et agit avec d’autres nations de la Méditerranée orientale. Un écrivain persan a décrit cet endroit comme l’une des quatre plus grandes puissances du monde. Néanmoins, on connaît relativement peu d’Aksoum aujourd’hui, et on pense généralement qu’il s’agit d’une civilisation « perdue ». On pense que la société était une société ordonnée, basée sur une hiérarchie de rois et de nobles.

Au quatrième siècle de notre ère, Aksum adopta le christianisme orthodoxe. Le roi avait été converti par un ancien prisonnier syrien devenu évêque d’Aksoum.

Aksoum a été revendiqué comme le lieu de naissance de la reine de Saba et le foyer de l’arche de l’alliance. Menelik Ier, fils de la reine de Saba et du roi Salomon, aurait apporté l’arche et l’aurait ramenée, où elle se trouverait dans une église locale.

Personne n’est autorisé à le voir, alors qui sait ?

10. La Civilisation de la Vallée de l’Indus (3 300 – 1 300 AV. J.-C.)

La civilisation de la vallée de l’Indus © Wikipedia / Sara jilani

La civilisation de la vallée de l’Indus était située dans une région qui couvre une partie du Pakistan, de l’Afghanistan et de l’Inde d’aujourd’hui dans les plaines proches de l’Indus. Les archéologues ont découvert des preuves de communautés agricoles et de villes entières.

Mohenjo-Daro et Harappa sont deux villes remarquables qui ont été fouillées. Ils ont constaté que beaucoup de maisons avaient leurs propres puits et bains et un système de drainage souterrain sophistiqué. Des documents trouvés à Sumer documentaient des événements commerciaux, religieux et artistiques dans ces régions et décrivaient leurs « biens exotiques ».

Les Indus avaient un système d’écriture, mais à ce jour, les tentatives de déchiffrer leur écriture, trouvés sur des plaques de poterie et de cuivre, ont échoué.

On ne sait pas encore si la vallée de l’Indus était une civilisation en soi ou si elle faisait partie d’un royaume plus vaste. Il serait probable que, s’il faisait partie d’un royaume plus vaste, des artefacts montrant qu’il aurait été retrouvé – par exemple, des statues de rois connus ou des représentations de guerres, mais à ce jour aucun article de ce type n’a été retrouvé.

Il est fort possible que les Indus fussent une civilisation isolée avec leur propre langage et leur propre style de vie qui ne sont que maintenant découverts. L’une des nombreuses structures découvertes est le Grand bain de Mohenjo Daro, qui mesure 83 mètres carrés (897 ft2), et était probablement utilisé pour le bain rituel.

La raison du déclin de la civilisation n’est pas claire. Les historiens ont mis au point un certain nombre de théories possibles, notamment la déshydratation du fleuve ou les inondations, les difficultés commerciales avec la Mésopotamie ou l’invasion d’un ennemi inconnu.

Time : 4 mn 46 / [1]

Pour illustration

Source :

https://dailygeekshow.com/anciennes-civilisations-disparues/

https://listverse.com/2019/04/11/10-ancient-civilizations-youve-never-heard-of/

https://bestglitz.com/france/10-anciennes-civilisations-dont-vous-navez-jamais-entendu-parler/

Article :

Dailygeekshow / Listverse

Vidéo :

[1] 10 Ancient Civilizations || You’ve never heard of || Lost Civilizations || By Top 10 / YouTube