V pour Vendetta : Une pieuvre se venge d’une bloggeuse qui s’apprêtait à en faire son repas [Vidéo]

Photo : pour illustration

Une bloggeuse chinoise a été attaquée par une pieuvre qu’elle s’apprêtait à manger toute crue. Alors que la jeune femme filmait le processus pour ensuite le publier sur un réseau social, le mollusque s’est brusquement rebellé et s’est agrippé avec ses ventouses au visage de la Chinoise.

Une pieuvre s’est opposée à la tentative d’une jeune bloggeuse chinoise de la manger toute crue. La vidéo immortalisant cette mêlée de la bloggeuse et du mollusque est devenue virale sur la plateforme Kuaishou où la jeune femme, connue sous le pseudonyme de Seaside girl Little Seven, fait d’habitude ses publications.

La jeune femme avait commencé à filmer l’épisode d’elle-même alors que le mollusque s’était déjà accroché à son visage avec ses tentacules.

Time : 52 s / [1]

Au départ, elle n’avait pas peur, avant que son inquiétude ne se dessine. C’est ensuite qu’elle a compris que le mollusque ne comptait pas en rester là, ses ventouses s’étant déjà collées à son visage. La jeune femme s’est mise à pleurer.

Lorsqu’elle a réussi à s’en débarrasser, elle a constaté une légère blessure saignant sur sa joue.

Certains utilisateurs du réseau social imputent la responsabilité de cette mésaventure à la bloggeuse même, puisque c’est elle qui espérait faire de ce mollusque son repas, méritant, d’après eux, la vengeance du poulpe.

Photo : pour illustration

Source :

https://metro.co.uk/2019/05/08/octopus-sucks-onto-womans-face-wont-let-go-tries-eat-alive-9441355/

https://www.dailymail.co.uk/news/article-7001757/Octopus-sucks-bloggers-face-wouldnt-let-tries-eat-alive.html

https://fr.sputniknews.com/insolite/201905081041030494-v-pour-vendetta-une-pieuvre-se-venge-dune-bloggeuse-qui-voulait-la-manger-toute-crue-video/

Article :

Sputnik

Vidéo :

[1] Octopus attached to a woman’s face in Livestream China – World Wide Leaks / YouTube