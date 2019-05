La fraude du libre-échange [Vidéo]

Time : 21 mn 52 / [1]

Synopsis :

La fraude du libre-échange et son absence de base scientifique. La théorie d’Adam Smith, qui est à la base du commerce international, des règles de l’OMC et de l’Union Européenne, est une propagande politique pour faire accepter la perte des forces productives de chaque nation au profit d’intérêts financiers.

Pourtant cette théorie a été déboulonnée très tôt par les révolutionnaires américains puis par l’économiste allemand Friedrich List.

Faut VRAIMENT que vous compreniez cette fraude pour vous en débarrasser !

« Libre-échange. Cause des souffrances du commerce. »

Gustave Flaubert (1821-1880), écrivain français

Vidéo :

[1] #5 La fraude du libre-échange : Hamilton, List et LaRouche VS Smith – Solidarité et Progrès / YouTube