La Mémoire de L’Eau : Des scientifiques découvrent ses étonnantes propriétés [Vidéos]

Des scientifiques allemands découvrent que l’eau possède une mémoire

Une nouvelle découverte révolutionnaire a été faite dans l’une des ressources les plus élémentaires. Des scientifiques viennent de découvrir ce qu’ils ont appelé « La découverte du millénaire », et une révélation énorme dans la conscience humaine.

Des scientifiques en Allemagne croient maintenant que l’eau a une mémoire, ce qui signifie que ce qui était autrefois considéré comme une simple marchandise a été examinée de près afin de dévoiler une révélation scientifique, révélant une vérité étonnante.

En examinant les gouttes d’eau individuelles à un grossissement incroyablement élevé, les scientifiques ont pu voir physiquement que chaque gouttelette d’eau possède son propre modèle microscopique individuel, chacune se distinguant de l’autre et unique.

Une expérience scientifique a été menée où un groupe d’étudiants devait obtenir une goutte d’eau dans la même étendue d’eau, tous en même temps. Grâce à un examen attentif des gouttelettes individuelles, on a vu que chacune produisait des images différentes.

Une deuxième expérience a ensuite été réalisée où une fleur a été placée dans une étendue d’eau, et après un certain temps, une goutte d’échantillon de l’eau a été retirée pour examen. Les résultats ont produit un modèle hypnotisant lorsqu’ils ont été énormément amplifiés, mais toutes les gouttelettes de cette eau ont paru très semblables. Lorsque la même expérience a été faite avec une espèce de fleur différente, la goutte magnifiée semblait complètement différente.

Grâce à cette découverte qui montre que l’eau a une mémoire, selon les scientifiques, une nouvelle perception de l’eau peut être formée. Les scientifiques allemands croient que, à mesure que l’eau se déplace, elle capte et stocke l’information de tous les endroits où elle a voyagé, ce qui peut ainsi relier les gens à beaucoup d’endroits différents et de sources d’information lorsqu’ils boivent cette eau, selon le voyage que cela a été.

Cela a même été comparé au corps humain, dont chacun est incroyablement unique et a un ADN individuel contrairement à tout autre. Alors que le corps humain est composé de 70% d’eau, des conclusions peuvent être tirées de ces nouvelles découvertes : les larmes humaines peuvent contenir le souvenir unique d’un être individuel, à travers le réservoir d’eau du corps qui héberge un stock complet d’informations qui sont liées avec l’expérience individuelle.

En suggérant que tout le monde est connecté globalement par l’eau dans le corps humain qui se déplace à travers des voyages en cours, par lequel l’information est toujours stockée le long du chemin.

Jess Murray

Bonus vidéo

Mort en 2004, Jacques Benveniste, chercheur à l’Inserm, fut au centre d’une controverse mondiale avec sa thèse sur la mémoire de l’eau. Appliquant cette théorie à ses propres recherches, le prix Nobel de médecine Luc Montagnier a fait un constat surprenant qui provoquera peut-être une révolution en matière médicale…

