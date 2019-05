Prenez tout mais laissez-nous la culture ! [Vidéo]

Time : 10 mn 23 / [1]

Pour illustration

Synopsis :

Prenez tout mais laissez-moi la culture !

On lui doit certainement nos plus beaux chefs-d’œuvre mais on la méconnaît. Voici, l’exception culturelle. Qui affirme que la culture n’est pas une marchandise comme les autres.

Qui place notre production audiovisuelle hors de griffes de la libéralisation continue. L’idée a permis au cinéma français d’exister malgré la force de frappe des majors d’Hollywood.

Mais face aux géants Netflix, Amazon et consorts et à l’orée d’une nouvelle ère d’hyper offre audiovisuelle, le risque d’homogénéisation culturelle se fait à nouveau sentir. Les industries américaines voudraient nous faire croire que la culture se résume à un catalogue de produits.

Que le plus compétitif gagne !

Laissons le choix au consommateur !

Mais souhaitons-nous vraiment que des marchandises envahissent nos imaginaires ? Peut-on accepter que les créations audiovisuelles ne deviennent qu’un article sur les étagères d’un supermarché mondial ?

Pour illustration

Source :

http://www.notrefrance.com/culture

https://fr.wikipedia.org/wiki/Libre-échange

https://fr.wikipedia.org/wiki/Culture_française

https://fr.wikipedia.org/wiki/Accord_Blum-Byrnes

https://fr.wikipedia.org/wiki/Accord_multilatéral_sur_l%27investissement

https://fr.wikipedia.org/wiki/Accord_général_sur_les_tarifs_douaniers_et_le_commerce

Vidéo :

[1] Culture : L’exception faite au marché – #DATAGUEULE 89 / YouTube