Les légendes du cinéma : Ayres Agnes

Agnes Ayres (1898-1940)

Agnes Ayres, de son vrai nom Agnes Eyre Henkel, naît le 4 avril 1898 à Carbondale, dans l’Illinois.

Actrice du muet très populaire pendant les années 20, elle atteint son apogée avec le film « Le Fils De Cheik » (1921) avec Rudolph Valentino en tête d’affiche. L’arrivée du parlant lui fit baisser sa popularité mais elle continuait de tourner.

Elle débute en 1915 en signant aux Essanay Studios. On l’aperçut dans des films comme « A Family Flivver » (1917), « His Wife’s Hero » (1917), « Their Anniversary Feast » (1918), « The Rubaiyat Of A Scotch Highball » (1918), « Sisters Of The Golden Circle » (1918), « One Thousand Dollars » (1918), « In Honor’s Web » (1919), « A Modern Salome » (1920), « Forbidden Fruit » (1921), « The Lane That Had No Turning » (1922), « A Daughter Of Luxury » (1923), « Bluff » (1924), « Her Market Value » (1925), « Eve’s Love Letters » (1927) ou encore « Into The Night » (1928).

En 1929, le parlant devient obligatoire et Agnes tente sa chance avec le film « Bye Bye Buddy » mais dans un petit rôle. Sa voix ne plait pas et se voit contrainte d’arrêter après deux films en 1929 et 5 films en 1936-1937.

Au cours de sa vie, elle se maria à 2 reprises :

Frank P. Schuker de 1921 jusqu’en 1921.

Manuel Reachi (1900-1955) de 1924 jusqu’en 1927. Ils eurent un enfant.

Agnes est décédée à 42 ans d’une hémorragie cérébrale le 25 décembre 1940 à Los Angeles, en Californie.

