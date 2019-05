Les légendes du cinéma : Bacall Lauren

Lauren Bacall (1924-2014)

Lauren Bacall, de son vrai nom Betty Joan Perske, naît le 16 septembre 1924 à New York.

Elle était la cousine germaine de Shimon Peres, né Szymon Perski, ancien président de l’État d’Israël.

En 1939, elle commence ses études à l’American Academy of Dramatics Arts mais ne peux y rester faute de moyens.

Lauren est élevée par sa mère qui lui fait apprendre la danse et la comédie. Après un emploi d’ouvreuse, elle obtient quelques petits rôles au théâtre puis devient mannequin.

L’épouse d’Howard Hawks la remarque sur une couverture du magazine « Harper’s Bazaar ». Son mari lui signe un contrat pour 7 ans. En 1944, pour son premier film, Lauren Bacall partage la vedette du « Port De L’Angoisse » (1945) avec Humphrey Bogart.

C’est à ce moment qu’elle obtient le surnom de « the look » (le regard) en référence à une scène du film alors qu’elle est debout sur le pas de la porte, elle lance à Humphrey Bogart un regard resté célèbre.

Son succès est immédiat, sa voix rauque si particulière et son talent d’actrice la projettent sur le devant de la scène. Elle montre rapidement sa personnalité sur l’écran. Entre les deux acteurs, le coup de foudre est immédiat.

Le 21 mai 1945, Bogart et Bacall se marient. Ils eurent 2 enfants : Leslie et Stephen.

Ils tournent ensemble « Le Grand Sommeil » (1946), « Les Passagers De La Nuit » (1947) et « Key Largo » (1948)… tous avec Humphrey Bogart.

Poussée par son époux à prendre plus de liberté vis-à-vis des studios, Lauren accepte de tourner deux films en 1949 et en 1950 avant de rompre son contrat avec l’accord de ses producteurs.

Après une longue absence, elle revient en 1953 avec « Comment Epouser Un Millionnaire » (1953) avec Marylin Monroe et Betty Grabble où elle montre ses talents dans la comédie en femme volontaire, incisive et élégante.

« La Toile D’Araignée » (1955) étant un échec, on l’incite à tourner « L’Allée Sanglante » avec John Wayne alors que le film est contraire à leurs engagements politiques : elle n’y participera finalement pas. La MGM l’engage en 1957 pour remplacer Grace Kelly dans « La Femme Modèle » (1957). Malheureusement, Humphrey décède pendant le tournage, elle finit par noyer son chagrin dans le travail.

Le 4 juillet 1961, elle se remarie avec Jason Robards Jr (1922-2000) avec qui elle aura un troisième et dernier enfant : Sam Robars. Ils divorcèrent en 1969.

Sa période noire du cinéma commence : « Shock Treatment » (1963) et « Détective Privé » (1966) avec Paul Newman et Julie Harris sont de grands échecs . Le théâtre lui apporte de grandes satisfactions : elle triomphe à Broadway dans « Goodbye Charlie », dans « Fleur De Cactus » et dans « Applause ».

Lauren Bacall et Humphrey Bogart

« Bogie m’a toujours dit de ne pas revivre le passé… J’ai eu 13 ans de malchance. Mais je sens que ma vie est en train de changer. », avoua-t-elle.

En effet, Lauren Bacall est revenue sur les écrans en 1974 avec « Le Crime De L’Orient-Express », elle est également sollicitée par le petit écran et continue de se produire sur les planches en Grande Bretagne comme aux Etats-Unis.

Lauren Bacall est l’auteur de deux autobiographies : « Lauren Bacall : By Myself » en 1978 et « Now » en 1994.

Elle continue de travailler pour l’industrie cinématographique. Elle avait joué dans « Dogville » (2003) avec Nicole Kidman. Elle a prêté sa voix à la sorcière du film animé « Le Château Ambulant » (2005) et elle a joué dans le film « The Walker » (2007) avec Woody Harrelson.

Quelques-unes de ses citations :

« Je n’ai jamais cru que le mariage était un engagement durable… J’ai pensé qu’il fallait être marié pendant 5 années était être marié pour toujours. »

« Je travaille toujours, je ne me suis jamais arrêté et, tant que ma santé sera bonne, je ne m’arrêterai pas. »

« Je suis une démocrate total. Je suis anti-républicaine. Et il est seulement juste que vous sachiez que ce… je suis libéral ! »

« Nous vivons dans un âge de médiocrité. Tenir le premier rôle n’est pas aujourd’hui la même stature qu’à l’époque avec Humphrey Bogart, James Cagney, Spencer Tracy, Henry Fonda et Jimmy Stewart. »

Lauren Bacall décède le 12 août 2014 à New York à l’âge de 89 ans, des suites d’un accident vasculaire cérébral dans son appartement qu’elle occupait de longue date, situé dans l’Upper West Side.

