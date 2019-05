Les légendes du cinéma : Baclanova Olga

Olga Baclanova (1893-1974)

Olga Baclanova naît le 19 aout 1896 à Moscou, en Russie.

Actrice russe du muet, elle débuta sa carrière dans son pays natal avant de tenter sa chance en Europe. Elle joua dans 9 films russes entre 1914 et 1918.

En 1928, elle arrive en Angleterre pour jouer « The Czarina’s Secret » (1928) après 10 années d’absences au cinéma.

Par la suite, elle joua dans divers films comme « Street Of Sin » (1928) de Mauritz Stiller avec Emil Jannings et Fay Wray, « Avalanche » (1928), « The Man I Love » (1929) de William A. Wellman avec Richard Arlen et Mary Brian, « Are You There ? » (1930) mais c’est « Freaks » (1932) qui l’immortalisa.

Ce film rencontra un flop mais il entra parmi les chefs-d’œuvre du cinéma. Tod Browning développe ce monde étrange ou l’Homme n’est plus tout à fait Homme où un meurtre à lieu dans une troupe d’un cirque itinérant.

Après ce film, Olga ne jouera plus tellement pour le cinéma. Elle apparaitra encore dans quatre films. En 1943, elle quitte définitivement le cinéma après le tournage de « Claudia ».

Au cours de sa vie, elle se maria à 3 reprises :

Vlademar Zoppi de 1922 jusqu’au 23 février 1929. Ils eurent un enfant.

Nicholas Soussanin (1889-1975) du 5 mars 1929 jusqu’en 1939. Ils eurent un enfant.

Richard Davis de 1939 jusqu’en 19??

Olga est décédée à l’âge de 78 ans le 6 septembre 1974 à Vevey, en Suisse.

