Château de Versailles : de Louis XIII à la Révolution [Vidéos]

A quoi ressemblait Versailles avant Louis XIV ? Comment le petit relais de chasse de Louis XIII devient-il le plus grand palais d’Europe ? Quels sont les embellissements voulus par le jeune Roi Soleil dans son palais des fêtes et des plaisirs ? Saviez-vous que la galerie des Glaces était à l’origine une terrasse donnant sur les jardins ?

Le château de Versailles est un château et un monument historique français qui se situe à Versailles, dans les Yvelines, en France. Il fut la résidence des rois de France Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. Le roi et la cour y résidèrent de façon permanente du 6 mai 1682 au 6 octobre 1789, à l’exception des années de la Régence de 1715 à 1723. Situés au sud-ouest de Paris, ce château et son domaine visaient à glorifier la monarchie française.

Le château est constitué d’une succession d’éléments ayant une harmonie architecturale. Il s’étale sur 63 154 m2, répartis en 2 300 pièces, dont, actuellement, 1 000 pièces de musée.

Le parc du château de Versailles s’étend sur 815 ha, contre environ 8 000 ha avant la Révolution française, dont 93 ha de jardins. Il comprend de nombreux éléments, dont le Petit et le Grand Trianon (qui fut également résidence de Napoléon Ier, Louis XVIII, Charles X, Louis-Philippe Ier, et Napoléon III), le hameau de la Reine, le Grand et le Petit Canal, une ménagerie (aujourd’hui détruite), une orangerie et la pièce d’eau des Suisses.

[1] Versailles, de Louis XIII à la Révolution – Château de Versailles / YouTube

English version : http://youtu.be/X235vpOToVU

[2] Versailles, des jardins aux châteaux de Trianon – Château de Versailles / YouTube

[3] Un jour à Versailles // A day in Versailles – Château de Versailles / YouTube

[4] Un jour à Versailles – Château de Versailles / YouTube