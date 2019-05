Les légendes du cinéma : Carla Balenda

Carla Balenda (1925-)

Carla Balenda, de son vrai nom Sally Bliss, naît le 22 novembre 1925 à Carthage, dans l’Etat de New York.

Petite actrice qui fut autrefois une des amantes du milliardaire Howard Hugues. Elle débuta sa carrière sous son vrai nom : Sally Bliss. Elle ne tourna que dans 11 films de 1944 à 1954 sans remporter le succès escompté.

On peut citer des films comme : « Swing In The Saddle » (1944) avec Jane Frazee, « Rustlers Of The Badlands » (1945), « Hunt The Man Down » (1950) ou encore « Prince Of Pirates » (1953).

Dès 1954, elle se consacre uniquement à la télévision dans plusieurs séries, dont Perry Mason, et comme cela jusqu’en 1963. Depuis, elle n’est jamais réapparu sur les écrans.

On a aucune information sur un quelconque mariage ou enfant.

Carla Balenda (1925-)

Source :

https://www.bd-cine.com/acteurs.php

https://www.imdb.com/name/nm0050073/

https://en.wikipedia.org/wiki/Carla_Balenda

Ancien site web qui n’existe plus : http://vargen57.unblog.fr/