Déjeuner au sommet d’un gratte-ciel | Lunch atop a Skyscraper [Vidéo]

Lunch atop a Skyscraper (de l’anglais signifiant littéralement « déjeuner au sommet d’un gratte-ciel ») est une célèbre photographie attribuée parfois à Charles Clyde Ebbets, prise en 1932 pendant la construction du RCA Building, qui est le principal bâtiment du Rockefeller Center.

La photo représente onze ouvriers en train de déjeuner, assis sur une poutre qui pend à 240 mètres au-dessus du sol, sans la moindre sécurité.

L’image, prise le 29 septembre, et parue dans le New York Herald Tribune dans le supplément du dimanche 2 octobre, semble avoir été organisée pour une publicité pour le Rockefeller Center.

Prise au niveau du 69e étage pendant les dernières semaines de la construction (le gratte-ciel comporte 70 étages), la photographie Resting on a Girder (« repos sur une poutre ») représente les mêmes ouvriers en train de faire une sieste sur une poutre.

Il s’agit de photos les plus célèbres au monde, symbole de la Grande dépression des années 1930.

