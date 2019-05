DARPA : Les soldats américains pourront contrôler par la pensée différents systèmes d’armement [Vidéos]

Time : 3 mn 10 / [1]

Les soldats américains pourraient contrôler les drones par la pensée d’ici quatre ans

Pour illustration

Le 20 mai 2019, la DARPA – l’agence de recherche militaire du Pentagone – a publié un commu­niqué dans lequel elle dit financer un programme visant à ce que les soldats puissent contrô­ler toute sorte de véhicules et systèmes de défense par la pensée, rapporte le maga­zine IEEE Spec­trum. Ça ressemble à de la science-fiction mais ça n’en est pas : l’agence affirme que la technologie actuelle est suffisamment avancée pour le permettre d’ici peu.

Le programme N3 a pour objectif de créer une interface neuronale directe, dite « cerveau-machine », sous la forme d’un casque qui permettrait aux soldats de contrôler n’importe quel système, sans lever le petit doigt. Ils pourront exécuter plusieurs tâches à la fois, comme piloter des drones intuitivement ou commander un centre de contrôle, sans télécommande ni ordinateur. « Oui c’est un défi, mais ce n’est pas impossible. », affirme Krishnan Thyagarajan, principal chercheur du projet.

Les soldats seront reliés mentalement aux différents systèmes d’armement mis à leur disposition.

Cette perspective inquiétante devrait être réalité d’ici quatre ans.

Pour illustration

Bonus vidéo

Time : 20 mn 50 / [2]

Source :

https://www.darpa.mil/news-events/2019-05-20

https://fr.wikipedia.org/wiki/Defense_Advanced_Research_Projects_Agency

https://spectrum.ieee.org/the-human-os/biomedical/bionics/darpa-funds-ambitious-neurotech-program

https://www.ulyces.co/news/les-soldats-americains-pourraient-controler-les-drones-par-la-pensee-dici-quatre-ans/

Article :

Ulyces

Vidéo :

[1] The Soldier of the Future – U.S. Army CCDC Soldier Center – / YouTube

[2] Direct Neural Interface & DARPA – Dr Justin Sanchez – Thinking Digital / YouTube