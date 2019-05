Australie : ce train fonctionne uniquement à l’énergie solaire [Vidéos]

Time : 1 mn 45 / [1]

Sur la côte est australienne, le train de la Byron Bay Railroad Company est le premier à fonctionner uniquement grâce à l’énergie solaire. Une révolution !

On pourrait s’attendre à voir un épais nuage de fumée noir s’échapper de cette locomotive vintage, mais non, derrière sa carlingue en aluminium rouge brique, le petit train de la Byron Bay Railroad Company est un bijou d’innovation. Inauguré en décembre 2017, il est le premier train à fonctionner à 100% grâce à l’énergie solaire.

3 km le long de la côte

C’est en Australie que ça se passe, à Byron Bay sur la côte est, une petite cité balnéaire très prisée des surfeurs et des voyageurs. Une quinzaine de fois par jour, les deux wagons réhabilités et couverts de panneaux photovoltaïques de la Byron Bay Railroad Company assurent la connexion entre le centre-ville et un hôtel situé sur la plage. Un trajet de 3 kilomètres sur lequel les voitures se retrouvaient généralement dans les embouteillages.

Photo : The Byron Bay Railroad Company

L’initiative est privée, elle émane d’un ancien baron des mines, Brian Flannery, propriétaire du luxueux « Resort Elements of Byron ». Pour permettre à ses clients de rejoindre la ville sans avoir à affronter les bouchons, il a l’idée de réhabiliter une ancienne voie de chemin de fer désaffectée et d’y faire circuler une vieille locomotive à diesel de « red rattler » retapée, ces trains construits après la Seconde guerre mondiale.

Des wagons coiffés de panneaux solaires

Concrètement, comment fait-on pour faire avancer à l’énergie solaire un train dont la locomotive pèse 70 tonnes et qui transporte jusqu’à 100 passagers ? Dans un premier temps, le toit a été recouvert de panneaux photovoltaïques connectés à un ensemble de batteries lithium. Mais l’astuce réside également dans le système qui permet de récupérer de l’énergie lors du freinage. Enfin, des panneaux solaires ont également été installés sur le toit de la gare de North Beach. Ainsi, à chaque arrêt le train peut être rechargé.

Photo : The Byron Bay Railroad Company

Au final, non seulement le train parvient à circuler à 100% grâce à l’énergie solaire, mais sa production supplémentaire peut être réinjectée dans le réseau local. Selon Jeremy Holmes, directeur du projet pour la BBRC interrogé pour l’émission britannique Fully Charged, sur un an, 60 000 kWh de plus auraient ainsi été produits, l’équivalent des besoins de 13 foyers de 3 personnes. Un bilan énergétique positif.

De son côté, l’Inde a également inauguré un train coiffé de panneaux solaires. Mais ces derniers n’alimentent pour l’heure que les équipements internes comme l’éclairage ou la ventilation. L’électricité produite ne sera néanmoins pas suffisante pour être utilisée pour alimenter la force motrice.

Certes, le système mis en place par la Byron Bay Railroad Company n’est pas encore reproductible pour des trains plus lourds et des trajets plus conséquents, mais qui sait ce que nous réserve l’avenir ?

Time : 9 mn 46 [Vostvfr] / [2]

Photo : The Byron Bay Railroad Company

Source :

https://byronbaytrain.com.au/

https://en.wikipedia.org/wiki/Byron_Bay_Railroad_Company

https://positivr.fr/australie-train-fonctionne-100-energie-solaire/

https://www.geo.fr/environnement/en-australie-embarquez-a-bord-du-premier-train-solaire-au-monde-195653

Article :

Positivr

Vidéo :

[1] Un train qui fonctionne grâce à l’énergie solaire ? C’est possible ! La preuve en Australie. / Dailymotion

[2] World’s First Solar Train – Byron Bay Railroad Company | Fully Charged – fullychargedshow / YouTube